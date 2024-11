Kleine Fläche, großer Service: MediaMarktSaturn eröffnet im Store-Format „Smart“ im Tal München

MediaMarktSaturn geht den nächsten Schritt bei der Implementierung der neuen Store-Formate. Das Format „Smart“ wird jetzt auch in Deutschland ausgerollt. Nachdem das Unternehmen die Mietverträge an fünf ehemaligen Gravis-Standorten übernommen hat, eröffnen dort in zentraler Lage die ersten Smart-Stores. Das Format zeichnet sich durch eine kompakte Fläche in hochfrequentierter Lage und ein ausgewähltes Sortiment aus. Im Mittelpunkt stehen die Services und die Omnichannel-Strategie von MediaMarktSaturn.

Noch näher am Kunden: Mit der Einführung des Smart-Formats sind die Märkte von MediaMarktSaturn ab sofort noch leichter zu erreichen. Durch die zentrale Lage in Innenstädten oder anderen Knotenpunkten kann der Besuch des Stores beispielsweise bequem auf dem Weg zur Arbeit integriert werden. Als Pilotprojekt startete im Frühsommer bereits ein umgebauter Markt in Berlin-Friedrichshain, nun eröffnen fünf nagelneue MediaMarkt Smart-Stores ihre Türen. Damit ist Deutschland nach Italien und Spanien das dritte Land innerhalb der Unternehmensgruppe, das alle vier Store-Formate ausgerollt hat.

„Unsere Devise lautet: das richtige Format an der richtigen Stelle. Mit den Smart-Stores richten wir uns gezielt an technologiebegeisterte Kundinnen und Kunden, die in der Nähe unterwegs sind“, erklärt Hubert Kluske, Managing Director Sales MediaMarktSaturn Deutschland. „Im Mittelpunkt stehen Services, die schnell und bequem in Anspruch genommen werden können. Zudem fungieren unsere Smart-Stores als Annahme- und Rückgabepunkt für Onlinebestellungen. Wir wollen mit diesem Format klar das Omnichannel-Erlebnis fördern und positionieren uns als vertrauenswürdiger Partner in der Nähe des Kunden.“

Sortiment und Dienstleistungen

Charakteristisch für das Store-Format „Smart“ ist eine Größe von maximal 400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Persönlicher Kontakt wird auch hier großgeschrieben: Beraterinnen und Berater sind immer vor Ort verfügbar. Das Sortiment konzentriert sich auf eine Auswahl hochwertiger Produkte und Zubehörteile, die den unmittelbaren Bedarf bedienen und von technikbegeisterten Kunden gern spontan eingekauft werden. Im Fokus stehen dabei die beliebtesten Marken. Auch das Service-Angebot ist auf direkte und schnelle Hilfe ausgelegt: Vor Ort kann beispielsweise ein Displayschutz aufs Smartphone aufgebracht werden, an der Smartbar werden kaputte Displays oder schwache Akkus sofort getauscht. Ebenfalls verfügbar: nachhaltige Services wie die Produktmiete mit dem Partner Grover oder der Ankaufservice in Kooperation mit Foxway für nicht mehr genutzte Elektrogeräte.

Omnichannel steht im Mittelpunkt

Für Onlinekunden ist der Smart-Store in zweifacher Hinsicht eine praktische Anlaufstelle: Onlinebestellungen können hier bequem „im Vorbeigehen“ mitgenommen und wenn nötig auch wieder zurückgegeben werden. Zudem werden perspektivisch alle fünf neu eröffneten Märkte an die Sofort-Lieferung mit Uber angebunden, sodass direkt verfügbare Produkte innerhalb von nur 90 Minuten an eine im Umfeld liegende Wunschadresse geliefert werden können.

Die enge Verzahnung von Online- und Offline-Kanälen bringt die Kundinnen und Kunden zudem in den Genuss des kompletten Sortiments: Die Smart-Märkte sind an den Onlineshop angeschlossen, sodass insgesamt auf rund 365.000 Produkte zugegriffen werden kann.