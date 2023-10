Konzert “Tuba trifft Orgel” in St. Stephan München-Sendling am 12.11.2023

Tuba und Orgel – das ist eine eher selten aufgeführte Kombination. In der Reihe „Konzert am Sonntagabend“ in St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) können sich die Konzertbesucher auf diesen wunderbaren Hörgenuss freuen. Am Sonntag, dem 12.11.2023 um 18 Uhr präsentieren Roland Krem (Tuba) und Thomas Rothfuß (Orgel) den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Bach, Händel, Mozart, Vierne und anderen.

Roland Krem wurde 1983 in Mohács in Ungarn geboren. Bereits im Alter von 14 Jahren errang er beim ungarischen Landeswettbewerb für tiefes Blech den zweiten sowie im Jahre 2000 den ersten Preis. Nach dem Jungstudium am Mozarteum Salzburg bei Prof. Manfred Hoppert studierte er ab 2002 an der Hochschule für Musik und Theater München bei Prof. Josef Steinböck. 2009 schloss er sein Studium mit dem Meisterklassenpodium sowie als Diplom-Musiker und Diplom-Musiklehrer ab.

Als Mitglied verschiedener Kammermusikensembles wurde er 2003 beim Internationalen Jan-Koetsier-Wettbewerb mit dem dritten sowie 2008 mit dem ersten Preis ausgezeichnet. In der Zeit von 2005 bis 2017 wurde er als Mitglied des Ensembles „SoundINNBrass“ Austria und mit dem Euphonium- Solisten Steven Mead zu internationalen Festivals nach Südkorea, USA, Österreich, Litauen und Estland eingeladen.

Als Tubist des Blechbläserensembles „Classic Brass“ spielt er seit 2012 Konzerte in ganz Europa. Auch als Orchester-Musiker hat Roland Krem viel Erfahrung u.a. mit dem Opern- und Museumsorchester Frankfurt, dem Orchester des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, der Rheinischen Philharmonie Koblenz und mit den Münchner Symphonikern.

Thomas Rothfuß studierte Kirchenmusik und Chorleitung an der Hochschule für Musik und Theater in München. Sein Studium schloss er mit dem Kirchenmusik-A-Examen ab. Seit 1991 ist Thomas Rothfuß als Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Stephan in München-Sendling tätig. Er ist hier auch künstlerischer Leiter der monatlichen Reihe „Konzert am Sonntagabend“. Zudem wirkt er als Pädagoge und musikalischer Leiter an der Musikschule Bilan in München. Als Orgelsolist und Begleiter zahlreicher Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger kann Thomas Rothfuß auf eine reiche Konzerttätigkeit zurückblicken. Die Einspielung mehrerer CDs rundet sein künstlerisches Schaffen ab.

Die Freunde und Förderer der Stephaner Kirchenmusik e.V. laden herzlich zum Konzert ein.(www.stephaner-kirchenmusik.de)

Pfarrkirche St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz)

So. 12.11.2023, 18 Uhr – Tuba trifft Orgel

Roland Krem (Tuba) und Thomas Rothfuß (Orgel)

Werke von Händel, Bach, Koetsier u.a.

Eintritt frei, Spenden erbeten