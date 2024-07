Kult-Kino, Previews, Benefiz, Geheimtipps und die 2.000ste Nacht

Die kommenden Highlights bei KINO, MOND & STERNE – Das bevorstehende Wochenende und die darauffolgende Kino, Mond & Sterne-Woche versprechen ein wahres Fest für Filmbegeisterte:

Zweimal Kult-Kino, zwei Previews, eine Benefizvorstellung, zwei Geheimtipps und die 2.000ste Kino, Mond & Sterne-Nacht auf der Seebühne im Münchner Westpark.

Die Highlights bis zum 21. Juli 2024 im Überblick:

Kult

BLUES BROTHERS, Sa., den 13.7.

Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs! Eine der legendärsten Hollywoodkomödien feiert ihren 45. Geburtstag. Der perfekte Anlass, diesen Film ins Programm aufzunehmen und die Band wieder zusammenzubringen. John Belushi und Dan Aykroyd, der auch gemeinsam mit Landis das Drehbuch verfasst hat, in ihren Paraderollen, während sich Musikgrößen wie James Brown, Ray Charles und Aretha Franklin in musikalischen Cameos das Mikro weiterreichen.

Preview / Geheimtipp

JULIETTE IM FRÜHLING, So., den 15.07.

Mit dieser charmanten Komödie, die auf der Seebühne fünf Tage vor dem offiziellen Kinostart gezeigt wird, erzählt die französische Regisseurin Blandine Lenoir auf tiefsinnige wie unterhaltsame Weise eine Geschichte über familiäre Beziehungen, die Suche nach dem Sinn des Lebens und die kleinen Absurditäten des Alltags.

Benefiz

SONNE UND BETON, Di., 16.7.

Wer sich diesen Film bei Kino, Mond & Sterne ansieht, engagiert sich automatisch für sozial benachteiligte Kinder unserer Stadt. Denn dieser Abend ist ein Benefiz-Termin zugunsten von Artists for Kids, dem Münchner Kinder- und Jugendhilfeprojekt, das von Bernd Eichinger 1999 gegründet wurde. Die gesamten Eintrittsgelder (nach Abzug von FFA, Finanzamt etc.) werden an das Jugendhilfeprojekt weitergegeben.

Zum Film: Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach Hundescheiße, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. SONNE UND BETON ist die kompromisslose Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Bestsellers von Felix Lobrecht. Er zeichnet ein eindrückliches Bild von Berlin-Neukölln als Brennpunkt sozialer Ungerechtigkeit.

Die 2.000ste Kino, Mond & Sterne-Nacht / Kult

DIRTY DANCING, Sa., 20.7.

„Mein Baby gehört zu mir!“ Kino, Mond & Sterne feiert seine 2.000ste Kinonacht mit einem nostalgischen 80er-Jahre-Kultfilm. Seit über 20 Jahren ist DIRTY DANCING immer wieder auf dem Spielplan zu finden. Anfangs auf Wunsch zahlreicher weiblicher Kinofans, inzwischen als fester Programmpunkt. Patrick Swayze und Filmpartnerin Jennifer Grey als unvergessliche Tanzlehrer Johnny Castle und die siebzehnjährige Frances „Baby“ Houseman.

Absoluter Geheimtipp

RICKERL – MUISK IS HÖCHSTENS A HOBBY, So., 21.7.

Wer Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Falco und Georg Danzer mag, wird diesen Film lieben. RICKERL ist eine Reminiszenz an die Seele der österreichischen Liedermacher und eine Liebeserklärung an das Wien der Beisln und Tschocherln.

Erich „Rickerl“ Bohacek, ein Lebenskünstler aus Wiener Arbeitervierteln, verbringt seine Abende in Kneipen, wo er für kleines Geld spielt. Statt eine eigene Platte aufzunehmen, hält er sich mit Gelegenheitsjobs als Totengräber und Hochzeitssänger über Wasser. Seine Ex-Freundin Viki lebt bürgerlich mit ihrem neuen Freund, während Rickerl Mühe hat, seinen sechsjährigen Sohn Dominik zu unterhalten. Als Freigeist und Chaot steht er sich oft selbst im Weg, findet aber schließlich eine eigene, verschrobene Lösung, um sein Leben zu ordnen. Eine melancholische und emotionale Geschichte mit viel schwarzem Humor.

Das Kino, Mond & Sterne-Programm bis So., den 21. Juli

Sa. 13.07. Blues Brothers So. 14.07. Preview / Geheimtipp / Juliette im Frühling Mo. 15.07. European Outdoor Film Tour 23/24 (OmU) Di. 16.07. Benefiztermin zugunsten von Artists for Kids mit Filmteam / Sonne und Beton Mi. 17.07. Preview / Love Lies Bleeding Do. 18.07. Back to Black Fr. 19.07. The Bikeriders Sa. 20.07. 2.000. Nacht / Dirty Dancing So. 21.07. Absoluter Geheimtipp / Rickerl – Musik is höchstens a Hobby

Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Allgemeines

Kino, Mond & Sterne-Vorverkaufsstellen sind:

– KRIST TICKET am Marienplatz 1. UG,

– Mobile Service Point Karlsplatz / Stachus im 2. UG

– Callshop Ostbahnhof, Orleansplatz 11

– Restkarten sind täglich ab 20.00 Uhr an der Abendkasse vor Ort erhältlich.