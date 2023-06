Laim: 31-Jähriger bewusstlos geschlagen und beraubt

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 23:00 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einem Müllhaus einer Wohnanlage. Dort wurde er unvermittelt von einem ihm unbekannten Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor.

Als er wieder aufwachte, bemerkte er, dass seine Armbanduhr und Brille fehlten. Er ging danach zurück in seine Wohnung und am Montag, 26.06.2023 ging er zu seinem Hausarzt, da er nach wie vor Schmerzen im Kopfbereich hatte. Danach ging er zu einer Münchner Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lautensackstraße, Wilhelm-Riehl-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.