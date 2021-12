Laim: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt festgenommen

Am Samstag, 06.11.2021, zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr, gelangte ein zu diesem

Zeitpunkt unbekannter Mann über eine geöffnete Terrassentür in das Haus einer über 70-

Jährigen in Laim. Zu diesem Zeitpunkt hatte die über 70-Jährige das Haus kurz verlassen.

Nach ihrer Rückkehr ins Haus schlug der unbekannte Täter unvermittelt auf die Frau ein

und dirigierte sie ins Schlafzimmer. Dort führte er unter weiterer Gewaltanwendung

sexuelle Handlungen an ihr vor und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Am Nachmittag des 06.11.2021 meldete sie den Vorfall bei der örtlichen Polizeiinspektion.

Bei der im Anschluss durchgeführten Spurensicherung konnten verschiedene DNASpuren

gefunden und sichergestellt werden.

Nach Abgleich mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte diese einem 34-

Jährigen aus München zugeordnet werden.

Am Freitag, 17.12.2021, wurde ein durch das Amtsgericht München ein Haftbefehl

erlassen. Er konnte am Dienstag, 21.12.2021 an seinem Arbeitsplatz im Landkreis

Starnberg festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter zur weiteren Abklärung

vorgeführt werden.

Er wurde wegen des Sexualdelikts und der Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.