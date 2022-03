Line-Up des OBEN OHNE Open Air 2022

2. BANDWELLE DES DIESJÄHRIGEN LINE-UPS!

Neues Jahr, nächstes Festival! Am 23. Juli 2022 steigt am Königsplatz wieder das größte nichtkommerzielle Festival im süddeutschen Raum: Das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land.

Nach dem Start in den Ticketvorverkauf und Veröffentlichung der ersten vier Acts des diesjährigen Line-ups – Badmómzjay als Headlinerin, Shelter Boy, nand und Takt32 – gibt es nun die nächsten vier bestätigten Acts, unter ande-rem auch den Co-Headliner. Es sind Provinz, Beyazz, Eli Preiss und As it Rains.

2020 war für Provinz ein „Trotzdem“-Jahr: Im Frühjahr, mitten im aufkommen-den Hype, hat Corona ihre Band bei voller Fahrt vom Karussell gerissen. Und trotzdem platzierten sie im Sommer ihr Debütalbum „Wir bauten uns Amerika“ sensationell auf Platz 4 der deutschen Charts. 2022 werden sie als Co-Headliner auf dem OBEN OHNE Open Air herzlich willkommen geheißen!

Mit seiner zweiten Single „Kein Herz“ erreichte Beyazz 2019 erstmals ein gro-ßes Publikum. Erste musikalische Schritte machte der Newcomer jedoch schon viele Jahre zuvor: Mit gerade mal zwölf Jahren schrieb er die ersten Texte, im Alter von 14 folgten die ersten Songs. Vergangenes Jahr setzte Beyazz mit der Veröffentlichung seines Debüt-Albums „Kara Tape“ einen Mei-lenstein in seiner vielversprechenden Karriere.

„Danke Mami, für die Grübchen, meine Locken und den Body / dank dir bin ich kein Dummy“, rappt Eli Preiss im Video zu „Danke Mami“ auf dem Hockey-Feld des Post SV, oben im Siebzehnten in Wien, umringt von ihren Kollegin-nen aus der Rap-Szene. Die 22-jährige Wahl-Wienerin mischt HipHop-Ästhetik mit R’n’B-Sound und begeistert mit außergewöhnlichen Songs.

Seit 2019 machen sie nun schon gemeinsam Musik, um ihrem Publikum die Flucht aus dem Alltag zu ermöglichen. Für As it Rains ist die Musik der Weg, mit den alltäglichen Herausforderungen des Lebens umzugehen.

Das OBEN OHNE Open Air findet am Samstag, den 23. Juli 2022 von 13 bis 22 Uhr auf dem Königsplatz in München statt (MVV: U2 Königsplatz).

Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten werden vor Ort gegen ein Festi-valbändchen eingetauscht.

Weitere Informationen zum Vorverkauf und rund um das Open Air gibt es unter www.oben-air.de, außerdem lohnt sich ein Blick auf www.instagram.com/obenohneopenair. Viele Updates werden auch regelmä-ßig auf Facebook veröffentlicht www.facebook.com/OBENOHNEOpenAir.