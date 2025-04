Live, lebendig, legendär – Lange Nacht der Musik am 10. Mai 2025

Live, lebendig, legendär – Die 24. Lange Nacht der Musik findet am 10. Mai statt.

Ein Kulturhighlight der Münchner Szene steht erneut bevor: In ihrer 24. Ausgabe öffnet die Lange Nacht der Musik die Türen zu über 80 Spielstätten und bietet mehr als 400 Konzerten eine Bühne. Das Festival verspricht eine fesselnde Mischung aus renommierten und außergewöhnlichen Locations, die mit zahlreichen musikalischen Überraschungen aufwarten. Alle Informationen zum Programm sind ab sofort auf der Veranstaltungswebsite verfügbar.

Die Lange Nacht der Musik lädt Besucher:innen dazu ein, München auf einer akustischen Entdeckungsreise neu zu erleben. Von 20:00 bis 02:00 Uhr wird in der ganzen Stadt ein breites Spektrum an Genres und Spielorten geboten. Ob große Bühnen, intime Clubs oder außergewöhnliche Orte wie ein Riesenrad oder ein Schwimmbad – Musikliebhaber:innen können sich auf eine Nacht voller Vielfalt freuen.

Große Konzerthallen und authentische Barszene

Als größte Sammelstelle für künstlerisches Talent lässt die ZAV-Künstlervermittlung der Agentur für Arbeit bei der Langen Nacht Ihr beeindruckendes Portfolio aufspielen. In ihren Räumen präsentieren 14 Talente und Gruppen Darbietungen aller Art, in Form von A-cappella-Gesang, Modenschauen, Stelzentheater, Streichquartetten u.v.m. Auch der Gasteig HP8 lockt mit hochkarätigen Musiker:innen: In Halle E steht elektronische Musik im Mittelpunkt, der Saal X bietet ein abwechslungsreiches Programm von Klassik bis Hip-Hop, im Probensaal und im Kleinen Saal präsentieren Studierende der HMTM eine große Bandbreite zeitgenössischer Musik. Außerdem findet erneut die beliebte Silent Disco by PULS am Kulturkraftwerk unter freiem Himmel statt. Bei der GEMA begeistern die Singer-Songwriter BORLINGHAUS, Samuel Rösch, Karo Lynn und Joe Shepherd mit individuellen Songs und gefühlvollen Performances. In diesem Jahr wieder mit dabei sind die Münchner Symphoniker. Sie eröffnen den Abend in der Stadtsparkasse München mit einem klassischen Konzert und laden das Publikum anschließend in der Schalterhalle mit Walzer- und Ballmusik zum Tanz ein. Die Nacht endet mit den mitreißenden Rhythmen der Swingphoniker.

Nicht nur große Institutionen prägen die musikalische Vielfalt der Langen Nacht – Münchens kultige Barszene steht ihnen in nichts nach: Während die Senatore Bar mit groovigen Funk-Liveacts in die Nacht startet, sorgt im Shamrock Irish Pub die Rock-Band Real Deal für Stimmung. Im Sugar Shack spielt die Münchner Coverband Bunnyhill Overkill, in der Toskana Weinhandlung & Wine Bar sorgt das Jazz-Duo Baltazar & Friends für gemütliche Klänge, in der Roy Schlagerbar dürfen sich Fans des Genres auf Hits von Günter Grauer freuen.

Musik in Münchens Kulturhochburgen

In zahlreichen Theatern, Museen und Kirchen trifft Klang auf Kultur. Die Bayerische Staatsoper inszeniert stimmgewaltig Giuseppe Verdis „Don Carlo“, während Georg Maier’s Iberl Bühne mit „Ois dastunga und dalogn“ eine bayerische Version des Klassikers „Der zerbrochene Krug“ auf die Bühne bringt. Im Anschluss rockt dort die Coverband T-Bandits den Theatersaal. Im GOP Varieté Theater erwartet das Publikum mit STYLEZ! eine mitreißende Kombination aus Breakdance und Akrobatik.

Auch die Museen werden zu Klangkulissen der Langen Nacht: Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst wird die Zeitreise in die Antike von modernem Jazz begleitet, während in der Staatlichen Münzsammlung hinter tonnenschweren Tresortüren „Hidden Sounds“ erklingen. Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums lädt das Deutsche Museum zum ersten Mal zu Orchester- und Chorauftritten in der Luftfahrthalle ein.

Explosiv geht es währenddessen in den Kirchen zu: Bei der diesjährigen Orgeltour „Organ Fireworks“ lassen zehn Organist:innen in acht Kirchen Händels „Feuerwerksmusik“ erklingen. Den feierlichen Abschluss bildet ein gemeinsames Konzert im Münchner Dom Zu Unserer Lieben Frau, wo das Zusammenspiel der Orgeln die erhabene Atmosphäre des Kirchenschiffs eindrucksvoll untermalt.

Außergewöhnliche Spielorte für unvergessliche Klangerlebnisse

Musik an den ungewöhnlichsten Orten erklingen lassen – dafür ist die Lange Nacht der Musik bekannt. Im Müller’schen Volksbad singen Chöre wie der Bud Spenzer Heart Chor, Robins Choruso und die Harmunichs direkt am Beckenrand, im Boxwerk beweisen sich Black Patti, The Ukelites und weitere Musiker:innen als musikalische Meister im Ring. Für Bücherwürmer vereint die Buchhandlung Lehmkuhl stimmungsvolle Jazzmusik mit einer Lesung aus Jazzbüchern. Das Münchner Künstlerhaus lädt zur „Drag Queens & Kings Night“ und entführt Besucher:innen in die betörende Glitzerwelt von Olga Flixpuss und ihren Freunden. Für Hochgefühle sorgt vor allem das Umadum-Riesenrad, das in diesem Jahr seine Premiere bei der Musiknacht feiert. Mit der Unterstützung des Bezirks Oberbayern wird hier jede Gondel einzeln bespielt und die Gäste dürfen die Musikacts in schwindelerregenden Höhen vor einem wunderbaren Ausblick über die klingende Stadt genießen.

Damit alle Highlights bequem erreichbar bleiben, fahren MVG-Shuttlebusse im 10-Minuten-Takt zwischen den Spielorten. Der zentrale Knotenpunkt ist der Odeonsplatz. Tickets kosten 20 Euro an den Spielstätten und den Abendkassen (beim VVK fallen zusätzliche Gebühren an) und gelten sowohl als Eintrittskarte für die Spielorte als auch als Fahrkarte für die Shuttlebusse der MVG.