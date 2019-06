Ludwigsvorstadt: Beziehungsstreit eskaliert

Nachdem am Montag, 03.06.2019, eine 28-jährige Zahnarzthelferin aus München die Beziehung zu ihrem 44-jährigen Freund beendet hatte, kam es am Dienstag, 04.06.2019, gegen 19:49 Uhr, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden.

Im Bereich der Schillerstraße endete diese Auseinandersetzung in einem körperlichen Angriff gegen die 28-Jährige, da sie von ihrem Ex-Freund zunächst in den Schwitzkasten genommen und schließlich an den Haaren gezogen wurde.

Der Mann wurde von der 28-Jährigen durch unbeteiligte Zeugen weggezogen, woraufhin der 44-Jährige aus Kelheim zunächst den 28-jährigen Münchner Student schlug und anschließend den 37-Jährigen ebenfalls unbeteiligten Mann aus München.

Unverzüglich verständigte Polizeibeamte konnten den Kelheimer vor Ort festnehmen und zur Polizeiinspektion 14 (Westend) verbringen, wo er in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde.

Im Rahmen der Festnahme attackierte der 44-Jährige auch die Beamten tätlich. Ein Beamter erlitt Kratzwunden, ein weiterer Schürfwunden an den Unterarmen. Beide Beamte sind weiterhin dienstfähig.

Die unbeteiligten Zeugen, die zur Hilfe eilten, blieben unverletzt.

Gegen den 44-Jährigen wird Anzeige aufgrund Häuslicher Gewalt gestellt. Er war merklich alkoholisiert.

Weiterhin wird gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.