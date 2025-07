16-Jähriger Motorradfahrer kollidiert frontal mit Baum

Am Freitag, 04.07.2025, gegen 09:05 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis

Freising mit einem Leichtkraftrad auf der Freisinger Straße von Hallbergmoos kommend

in Richtung Ismaning. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte danach frontal mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der

Krad-Fahrer schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und wurde

danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er noch

am selben Tag.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Freisinger Straße für rund vier

Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München,

Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.