Maidult 2023 eröffnet

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, eröffnete die Auer Maidult und damit die Münchner Dultsaison 2023. Die Maidult in der Au lädt noch bis Sonntag, 7. Mai, zum Bummeln, Shoppen und Vergnügen ein.

Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner: „Endlich ist wieder Dult in der Au. Hier werden alle fündig, die das echte Münchner Lebensgefühl suchen. Auf dem Markt mit viel Flair und Gemütlichkeit kann man nach Herzenslust stöbern und Lieblingsstücke aufspüren, die es woanders kaum gibt. Authentizität, Nachhaltigkeit, Individualität und regionale Erzeugung zählen zu den Megatrends. In diesem Sinne ist auch unsere gemütliche Dult absolut up to date. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken und ein kleiner Volksfestteil machen die Dult zu einem unverwechselbaren Vergnügen.“