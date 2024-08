Mariä Himmelfahrt im Chiemgau: Alpenverein München & Oberland gibt Bergsport-Tipps für das lange Wochenende

Mitten in den bayerischen Schulferien besteht über den Feiertag Mariä Himmelfahrt für Bergsportler*innen die Möglichkeit für einen Kurzurlaub in den Bergen. Eine kurze Anreise ist da von Vorteil – der Alpenverein München & Oberland empfiehlt den Chiemgau für vier abwechslungsreiche Bergtage.

Ein Tag Urlaub – vier Tage in den Bergen. Das verspricht heuer der Feiertag Mariä Himmelfahrt, der am Donnerstag, den 15. August, begangen wird. Wer diese Zeit für einen kurzen Aktivurlaub in den heimischen Bergen nutzen will, kann sich an folgenden Tipps des Alpenvereins München & Oberland orientieren.

Kurz und knackig!

Vier Touren hat der Alpenverein München & Oberland für einen Bergsporturlaub im Chiemgau zusammengestellt. Von der klassischen Bergwanderung über einen Klettersteig und eine familienfreundliche Gipfeltour ist alles dabei, um nicht weit von München entfernt einen schönen Bergurlaub zu erleben.

Hier die konkreten Empfehlungen des Alpenvereins München & Oberland, alle Touren sind auch öffentlich gut erreichbar:

Donnerstag, 15. August 2024 – Bergwandern & Baden:

Kurz hinter Ruhpolding liegt der Gasthof Seehaus. Hier startet die wunderschöne Tour auf die Hörndlwand, einem Klassiker in den Chiemgauer Bergen. Nach der Wanderung bietet sich ein Bad im Dreiseengebiet “Weitsee, Mittersee & Lödensee” an, der nur wenige Kilometer entfernt liegt und der Gegend einen kanadischen Flair verpasst.

Heute wird es sportlich. Der Pidinger Klettersteig ist mit rund 700 hm Bayerns schwierigster Klettersteig und führt durch die lange Nordwand des Hochstaufen. Bis zum Schwierigkeitsgrad D bietet dieser Steig atemberaubende Tiefblicke in das Salzburger Becken. Nach dieser Anstrengung bietet die Rupertustherme in Bad Reichenhall vielfältige Möglichkeiten zur Entspannung.

Am Samstag wird früh gestartet, steht doch ein intensives Programm an. Von Ettenhausen südlich von Schleching, geht es auf den vielleicht schönsten Berg des Chiemgaus, den Berggipfel des Geigelsteins. Wie kein anderer Berg in der Gegend begeistert der Geigelstein mit seiner Vielfalt an Blumen. Nach der Tour kann man an der nur wenig entfernten Entenlochklamm ein wildromantisches Stück Chiemgau bewundern. Die Klamm ist vom Parkplatz am Gasthof Klobenstein schnell erreich- und erkundbar.

Am letzten Tag des langen Wochenendes bietet sich eine Tour auf das Dürrnbachhorn an, die mit Hilfe eines Sesselliftes angenehm verkürzt werden kann. Von der Winklmoosalm aus dauert die Wanderung nur rund drei Stunden. Es bleibt dann noch Zeit genug für ein Mittagessen auf der Traunsteiner Hütte, bevor es wieder nach Hause geht.

Der Alpenverein München & Oberland hat auf seiner Internetseite weitere Tipps für naturverträgliche Touren im Sommer bereitgestellt, die zur Vorbereitung auf dieses lange Chiemgau-Wochenende genutzt werden können.