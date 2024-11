Massiver Angriff auf Grünes Büro in München

In der Halloween-Nacht vom 31.10. auf den 01.11. haben bislang unbekannte Täter mit zahlreichen Pflastersteinen die Fensterscheiben des Grünen Büros am Nordbad zerstört und ein Scherbenmeer hinterlassen.

Bislang unbekannte Täter nutzten die Halloween Nacht für einen feigen Angriff auf das Grüne Büro am Nordbad. Sie zerstörten gegen 23:20 mit schätzungsweise neun Steinwürfen die Fensterscheiben des Büros und hinterließen ein Scherbenmeer. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt der Tat niemand mehr im Büro. Die Polizei sicherte noch in der Tatnacht Spuren. Die zerstörten Scheiben wurden durch die Feuerwehr provisorisch gesichert. Zeug*innen werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Svenja Jarchow, Vorsitzende der Münchner Grünen:

“Unser Grünes Büro ist vielgenutzter Veranstaltungsort und Treffpunkt weit über die Partei hinaus. Wir machen Politik mit und für die Menschen in München, mit unseren Büros suchen wir den direkten Austausch in den Stadtvierteln. Der feige Angriff zeigt, wie wichtig es ist, sich genau jetzt zu engagieren und zusammenzustehen. Die Grünen sind und bleiben der Ort, um sich Gewalt und Hass in der Gesellschaft entgegenzustellen. Wir werden unsere politische Arbeit, auch in den Grünen Büros, mit aller Kraft fortsetzen.”

Florian Siekmann, Vorsitzender der Münchner Grünen:

“Wir danken der hilfsbereiten Nachbarschaft, die schnell die Polizei alarmiert hat und allen Einsatzkräften, die noch in der Nacht den Tatort gesichert haben. Der feige Angriff auf das Grüne Büro ist ein Angriff auf alle, die sich in unsere Demokratie einbringen. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden. Wir bitten Zeug*innen, die in der Tatnacht etwas beobachten konnten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Damit Angriffe auf Politik und Demokratie konsequent verfolgt werden können, brauchen wir die Unterstützung aller Mitbürger*innen. Wir verurteilen den feigen Angriff, Hass und Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.”