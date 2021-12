Maxvorstadt: Versuchte Vergewaltigung – Festnahme eines Tatverdächtigen

Am Samstag, 25.12.2021, gegen 22:40 Uhr, befand sich eine 67-jährige Person mit

Wohnsitz in München in der Augustenstraße. Hierbei wurde sie von einem zunächst

unbekannten Mann verfolgt.

Kurz vor der Wohnadresse sprach die 67-jährige Person den unbekannten Mann an, dass

er sie in Ruhe lassen solle, woraufhin der unbekannte Mann die 67-jährige Person von

hinten umklammerte. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter die Person zu küssen und

drückte sie dabei gegen die Hauswand. Die 67-jährige Person wehrte sich daraufhin und

biss dem Täter in die Zunge und schrie um Hilfe. Daraufhin hielt der Täter der 67-jährigen

Person den Mund zu. Im Anschluss griff der Täter der 67-jährigen Person unter den Rock

und nahm sexuelle Handlungen vor.

Nachdem ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der unbekannte

Täter vom Tatort und nahm die Handtasche der 67-jährigen Person mit. Der Polizeinotruf

110 wurde alarmiert.

Der Täter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren

Polizeistreifen angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen

33-jährigen Rumänen. Der Tatverdächtige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und er wurde wegen einer Vergewaltigung und eines Diebstahls

angezeigt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.