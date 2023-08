Mehr Elektrobusse für München: MVG bestellt weitere 71 Fahrzeuge

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) investieren weiter in die Dekarbonisierung der Busflotte: Nach Ablauf der Einspruchsfrist für unterlegene Bieter wurden nun weitere 71 E-Busse bestellt. Die Aufträge gingen an drei Hersteller, die bereits auf Münchens Straßen vertreten sind: 30 Gelenkbusse (18 Meter Länge) liefert DaimlerBus, weitere 28 Gelenkbusse kommen vom niederländischen Hersteller Ebusco, diese werden in Carbon-Leichtbauweise gefertigt. 13 Solobusse (12 Meter lang) werden von MAN gebaut. Die erwartete Reichweite beträgt 250 (Gelenkbus) bzw. 300 Kilometer (Solobus).

In die Fahrzeuge, die von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2025 geliefert werden sollen, investieren die SWM knapp 54 Millionen Euro. Die Mehrkosten gegenüber herkömmlichen Dieselbussen werden größtenteils durch Fördermittel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie des Freistaates Bayern ausgeglichen.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Mit den E-Bussen, die wir bereits im Einsatz haben, und jenen, die wir in diesem Jahr noch erwarten sowie den neuen Bestellungen umfasst unsere Flotte 132 Busse. Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2035 nur noch elektrisch angetriebene Busse einzusetzen, wieder einen großen Schritt näher.“