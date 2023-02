Mehrere Einbruchsdelikte – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Freitag 10.02.2023, zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein im Bereich Steinhausen, in dem sie eine Terrassentüre öffnen konnten. Der oder die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss verließen die Täter das Anwesen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwarzwaldstraße, Moselstraße, Neckarstraße, Spessartstraße (Steinhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Freitag, 10.02.2023, zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Ramersdorf ein und entwendeten hier Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zutritt verschaffte sich der oder die Täter gewaltsam über die Öffnung der Terrassentüre im Erdgeschoss. Nach der Tat verließen der oder die Täter das Anwesen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Langenbürgener Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Im Zeitraum von Samstag, 11.02.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023, 20:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Bereich Bogenhausen gewaltsam ein. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über das Nachbargrundstück zu einem Fenster. Dieses wurde gewaltsam geöffnet und der oder die Täter gelangten in die Wohnung. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter entfernten sich nach der Tat unerkannt.

In allen drei Fällen ermittelt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eisensteinstraße, Regensburger Platz, Osserstraße, Tittmoninger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.