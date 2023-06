Milbertshofen: Mülltonnenhaus in Vollbrand

Griegstraße – Ein Mülltonnenhaus, bestückt mit 17 Großraummülltonnen, ist am Mittwochnachmittag von lodernden Flammen aufgefressen worden. Die enorme Hitzeentwicklung ließ das Feuer auf umliegende Bäume übergreifen.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Mehrfamilienhäuser entdeckten erst Rauch und dann kurz darauf Flammen aus dem Mülltonnenhaus. Mehrere von ihnen riefen die Feuerwehr.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine dunkelschwarze Rauchsäule feststellen. Eine Einweiserin wartete bereits auf der Straße, um den Feuerwehrkräften die schnellste Zugänglichkeit in den weitläufigen Innenhof zu zeigen. Zwei Atemschutztrupps, ausgerüstet mit C-Strahlrohren, machten sich schnellstmöglich über die Flammen her. Sie griffen bereits auf den Dachstuhl eines benachbarten, betonierten Lagerraums über. Vier umstehende Bäume waren bereits in Brand. Für einen schnelleren Löscherfolg setzten die Kräfte noch ein drittes C-Rohr ein. Um die Flammen des Dachstuhls zu löschen, musste ein Trupp mit der Motorsäge die Dachhaut öffnen. Nachdem etwa ein Viertel geöffnet wurde, konnten sie die in Brand geratenen Balken und Glutnester ablöschen. Nach 45 Minuten konnte dann „Feuer aus“ gemeldet werden.

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen waren einige Fenster in den Wohnhäusern geöffnet. Um auszuschließen, dass Brandrauch in die Wohnungen gedrungen war, wurden alle nötigen Bereiche kontrolliert. Eine Verrauchung konnte nicht festgestellt werden. Verletzte gab es nicht zu beklagen. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei 50.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.