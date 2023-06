MiniBloom: Der Kids Bereich beim SUPERBLOOM Festival

MiniBloom und das Umsonst & Draußen Festival bieten gemeinsam ein unvergessliches Erlebnis für die jüngsten Festival-Besucher*innen

Das SUPERBLOOM Festival ist zurück und bietet am 2. und 3. September in der bayerischen Hauptstadt ein einzigartiges Wochenende für die ganze Familie. Nach erfolgreicher Premiere im Jahr 2022, können sich alle Festivalfans auch in diesem Jahr neben einer Vielzahl an nationalen und internationalen Superstars, Comedians und Podcaster*innen auch auf ein großes Angebot für Kinder freuen. In diesem Jahr neu: Das MiniBloom und das Umsonst & Draußen Festival haben sich zusammengeschlossen, um den jüngsten Besucher*innen so ein großes Spektrum an tollen Aktivitäten und einem aufregenden Programm zu bieten.

Das MiniBloom schafft einen Raum für Entfaltung, Kindsein und Erleben

Die Kids Area offeriert Kindern im Alter von 0-12 Jahren am 2. und 3. September täglich von 10:00 – 19:00 die Möglichkeit zum Toben, Spielen, Tanzen, Basteln, Ausprobieren, Entdecken, Singen und Magie erleben! Durch den Zusammenschluss mit dem Lilalu Bildungs- und Ferienprogramm der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wird das MiniBloom sein Programm ausweiten und ermöglicht den Besucher*innen einen gesonderten Zugang auf das angrenzende Lilalu Gelände, das nicht Teil des eigentlichen SUPERBLOOM Festivalgelände ist. Zugang auf das SUPERBLOOM Festivalgelände erhält man ausschließlich mit einem SUPERBLOOM Festivalbändchen. Alle Kinderticketbesitzer*innen im Alter von 6-15 Jahren ist der Zugang zum SUPERBLOOM Festivalgelände in Begleitung einer Erziehungsberechtigten Person gestattet. Das Programm auf dem Lilalu Gelände ist kostenlos und man braucht kein extra Ticket.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Umsonst & Draußen Festival und dem Lilalu Bildungs- und Ferienprogramm der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zusammenzuarbeiten und unseren Besucher*innen eine einzigartige Erfahrung auf dem Lilalu Areal zu bieten. Wir möchten allen Kindern ermöglichen, die Welt der Musik, Kunst und Fantasie kennenzulernen und so einmalige Momente und Erinnerungen zu schaffen – denn die kleinen Festivalgäste von heute sind die großen Festival Fans von morgen.”, so Fruzsina Szép, Geschäftsführerin und Festivaldirektorin des SUPERBLOOM Festivals.

Während das MiniBloom beim Umsonst & Draußen Festival ein liebevoll gestaltetes und umfangreiches Programm für Kinder bietet, können auf dem Festivalgelände, auf der Spectacular Stage bei den Kinder Acts auch die “Großen” feiern. Hier tritt nämlich DIKKA – das rappende Nashorn mit cooler neuer Kindermusik, die weltweit erste Dino-Metal-Band HEAVYSAURUS, die Musiker, Musikpädagogen und Didaktiker – der Munich Supercrew sowie die Köllner Band GORILLA CLUB & GÄSTE auf.

Das Umsonst & Draußen Festival ist ein Ort für Familien, um gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen hält das Festival viele Abenteuer bereit. Während sich die jüngsten Festivalbesucher*innen im eigenen Spielzelt austoben und auf dem Kinderkarussell fahren können, besteht für ältere Kinder und Erwachsene die Möglichkeit ihre Geschicklichkeit beim Jonglieren zu testen. Im Kreativ-Zelt können alle Besucher*innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit Staffeleien und Bastelmaterialien eigene Kunstwerke schaffen. Für Spiel und Spaß gibt es außerdem eine Hüpfburg, ein Riesentrampolin, Sandkästen und weitere Spielgeräte. In den Pausen kann man sich auf Liegestühlen entspannen und das umfangreiche gastronomische Angebot für Erfrischungen nutzen.

UMSONST & DRAUSSEN FESTIVAL

Vom 31. Juli bis zum 8. September 2023

Öffnungszeiten regulär: Mo-Fr 15:00-19:00 Uhr & Sa/So 11:00-19:00 Uhr

Öffnungszeiten beim MiniBloom: 10:00-19:00 Uhr

Lilalu-Gelände im Olympiapark Süd

Kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich

Kein Betreuungsangebot

MINIBLOOM am 02. & 03.09 Teil des UMSONST & DRAUSSEN FESTIVALS

An beiden Festivaltagen des SUPERBLOOM (2. & 3. September 2023), von 10:00 bis 19:00 Uhr

Musikprogramm auf der Spectacular Stage des SUPERBLOOM Festivals

Acts: GORILLA CLUB & GÄSTE, HEAVYSAURUS, Munich Supercrew, DIKKA

Zugang nur mit gültigem SUPERBLOOM Festivalticket ab 6 Jahren möglich

