Mittersendling: Wohnungseinbruch – Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Am Dienstag, 16.11.2021, gegen 14:20 Uhr, meldete sich ein Anwohner einer Wohnung in Mittersendling beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass während seiner mehrtägigen Abwesenheit bei ihm eingebrochen worden sei.

Nach erstem Ermittlungsstand drangen ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter im Tatzeitraum von Sonntag, 14.11.2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 16.11.2021, 14:00 Uhr, durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung ein und durchwühlten diese.

Aus der Wohnung wurde diverser Schmuck entwendet. Im Anschluss verließen die Tatverantwortlichen die Wohnung unerkannt. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waldfriedhofstraße, Einhornallee, Fürstenrieder Straße, Pählstraße und Loisachstraße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.