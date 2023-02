Moosach: Drei Fahrzeuge in Tiefgarage komplett ausgebrannt

Franz-Fihl-Straße -Ein Tiefgaragenbrand am Mittwochabend hat ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Münchner Feuerwehr und des Rettungsdienstes gefordert. Eine 71-jährige Frau musste in eine Klinik transportiert werden.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner des Mehrfamilienhauses meldeten der Integrierten Leitstelle schwarzen Rauch und lautes Knallen im Bereich der Tiefgarage. Aufgrund der Lage und Größe des Gebäudes wurde die Anzahl der ausrückenden Einsatzkräfte im Vorfeld stark erhöht.

Schwarzer Rauch drang bereits aus der Tiefgarage, als die Feuerwehrleute eintrafen. Sofort wurden mehrere Trupps, ausgerüstet mit Pressluftatmern und C-Strahlrohren über die Treppenhäuser in die Tiefgarage geschickt. Weitere Einsatzkräfte brachten mehrere Hochleistungslüfter in Stellung, sodass der Rauch nicht in die angrenzenden Wohnungen eindringen konnte. Mit einer Rettungssäge wurde das Tor der Tiefgaragenzufahrt geöffnet. Zur gleichen Zeit wurden sämtliche betroffene Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses evakuiert. Diese konnten zum großen Teil einen Platz im warmen Großraumrettungswagen finden. Nach einer Stunde konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Drei Pkw auf Duplexstellplätzen sind komplett ausgebrannt. Durch die starke Wärmeentwicklung wurde die Betondecke oberhalb des Brandes stark beschädigt. Ein Statiker der Lokalbaukommission wurde daher zurate gezogen. Er sperrte den unbebauten Bereich oberhalb der Schadensstelle und Teile der Tiefgarage.

Zirka 150 Bewohnerinnen und Bewohner wurden für den Zeitraum der Löscharbeiten betreut.

Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.