Moosach: Küche in Flammen

In einem Moosacher Apartmenthaus hat eine Küchenzeile gebrannt, der Bewohner erlitt dabei eine Rauchvergiftung.

Mehrere Anrufer hatten den Brand im zweiten Stockwerk des weitläufigen Gebäudekomplexes der Leitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese bereits die Flammen in der Küche des Apartments erkennen. Während ein Atemschutztrupp über das verrauchte Treppenhaus vorging, löschte ein weiterer Trupp die Flammen über die Drehleiter ab. Der Trupp, welcher über das Treppenhaus vorgegangen war, fand in der Wohnung den 77-jährigen Bewohner vor. Sofort brachten die Feuerwehrleute ihn einen Stock tiefer, in einen rauchfreien Bereich. Dort übernahm die Rettungswagenbesatzung die Versorgung. Anschließend kam er mit einer mittelschweren Rauchvergiftung in eine Münchner Klinik.

Da einem Pärchen aus der Wohnung nebenan die Flucht durch das verrauchte Treppenhaus nicht möglich war, wurden die beiden mit der Drehleiter nach unten gebracht. Anschließend kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, mit ihm wurde der Rauch aus dem Treppenhaus und den Fluren gedrückt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.