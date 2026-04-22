E-Mobilität: 154 neue Ladepunkte in der Olympia-Parkharfe

Die Stadtwerke München sind der Motor der regionalen Energie- und Wärmewende. Sie treiben zudem die Elektrifizierung des Verkehrs voran. Das tun sie im eigenen Fuhrpark und bei den Bussen der MVG sowie mit öffentlichen und privaten Ladelösungen für den Individualverkehr: Schon bislang betreiben sie knapp 1.400 öffentlich zugängliche Ladesäulen im Stadtgebiet, unter anderem auch auf Parkplätzen und Firmengeländen. Jetzt kommen noch einmal 154 AC- und DC-Ladepunkte in der Parkharfe des Olympiaparks hinzu. Dr. Karin Thelen, SWM Geschäftsführerin Regionale Energiewende, und Marion Schöne, Geschäftsführerin Olympiapark München (OMG), haben sie jetzt offiziell in Betrieb genommen.

Der Olympiapark hat den Grund zur Verfügung gestellt, die SWM haben hier auf Privatgrund die Ladestationen mit der entsprechenden Infrastruktur aufgebaut und betreiben sie. Nun sind die 86 Normal- (AC) und 68 Schnellladepunkte (DC) in der Parkharfe für alle Parkplatz-Kundinnen und -Kunden zum Laden ihres E-Autos bereit. Die Nutzung erfolgt ganz einfach per SWM Ladekarte oder der Karte eines Partners aus dem Ladenetzwerk. Ebenso ist das spontane Laden per QR-Code und Direktbezahlung möglich.

Mit der SWM Ladekarte gibt es keine Zeitbegrenzung an der Ladesäule. Das Auto kann also so während eines Veranstaltungsbesuchs so lange stehen bleiben, solange es lädt. Bei anderen Kartenanbietern gelten ggf. andere Regelungen.

Dr. Karin Thelen: „Die Lade-Partnerschaft mit dem Olympiapark stärkt die Elektromobilität und leistet einen Beitrag zum strategischen Ausbau der Ladeinfrastruktur im Münchner Norden. Hiervon profitieren nicht nur Pendlerinnen und Pendler, sondern speziell auch Besucherinnen und Besucher des Parks. Wie an allen SWM Ladepunkten zapfen sie hier zuverlässig und leistungsstark 100 Prozent Ökostrom.“

Marion Schöne: „Ein prima Service für unsere Gäste. Während des Besuchs einer Veranstaltung wird das Fahrzeug aufgeladen und ist bereit für die Heimfahrt. Mit den neuen Lademöglichkeiten sinkt die Hemmschwelle für die Nutzung eines E-Fahrzeugs weiter. Gerade auch Besucherinnen und Besucher mit einer weiteren Anreise können so entspannt und mit gefülltem Akku nach Hause fahren. Zusammen mit den SWM bauen wir so das Engagement des Olympiaparks zum Klimaschutz weiter aus.“

Die Kooperation zwischen SWM und OMG wächst damit weiter. Denn 24 AC-Ladepunkte waren auf dem Gelände bereits zuvor in Betrieb: am Olympia-Actionsportzentrum (8 Ladepunkte), auf dem Parkdeck am Olympiaturm (8), an der Werner-von-Linde-Halle (4), sowie vor dem Olympiapark-Verwaltungsbereich (4).

Ausbau der Infrastruktur sorgt für die notwendige Power

In der Parkharfe stehen darüber hinaus nun 86 AC-Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt (kW) Leistung und 68 Schnellladepunkte mit bis zu 50 kW zur Verfügung. Um die notwendige Leistung bereitstellen zu können, haben die SWM das Stromnetz in diesem Bereich ausgebaut und angepasst. So wurden eigens eine Mittelspannungsleitung und zwei Kompakt-Trafostationen errichtet, die die Lastverteilung in der Parkharfe übernehmen. Damit ist sichergestellt, dass jederzeit ausreichend Ökostrom für alle ladenden Fahrzeuge fließt.

SWM Ladestrom für alle

Alles zu den gut 1.500 öffentlich zugänglichen SWM Ladepunkten sowie zur SWM Ladekarte auf www.swm.de/strom-laden.

Mit der M-Ladelösung haben die SWM ein Angebot für Privatleute und Unternehmen. Sie passt sich jedem Bedürfnis an, egal ob für die eigene Garage, einen Tiefgaragen-Stellplatz oder die Firmenflotte. Mehr Infos: www.swm.de/ladeloesung