Münchner Inklusionssportfestival – Ein Sportfestival für Menschen mit und ohne Behinderungen

Gemeinsam sportlich aktiv sein und Berührungsängste abbauen – das sind die Ziele des

Münchner Inklusionssportfestivals. Die Landeshauptstadt München lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ein zum Münchner Inklusionssportfestival. Auf dem Marienplatz geht es am Samstag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr ohne Pause richtig rund.

In einer abwechslungsreichen und inklusiven Bewegungslandschaft können alle Münchnerinnen

und Münchner gemeinsam Sport treiben und so von- und miteinander lernen. Auf der großen

Bühne gibt es Musik von Live-Bands, auf der Aktionsfläche Shows und Sportvorführungen.

An den vielen Ständen von Sportvereinen, -verbänden und -institutionen können alle Interessierten auf Entdeckungsreise gehen und die unterschiedlichsten Sportarten für Menschen mit und ohne Behinderungen ausprobieren sowie sich informieren und austauschen.

Alle Angebote sind kostenfrei. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!

Bürgermeisterin Christine Strobl sagt: „Kommen Sie zu unserem Inklusionssportfestival und gehenSie dort gemeinsam auf Entdeckungsreise. Ich wünsche mir, dass alle Münchnerinnen und Münchner einander auf Augenhöhe begegnen – egal, wie alt sie sind, woher sie kommen oder ob mit oder ohne Handicap. Dafür schaffen wir mit unserem Festival den Rahmen. “

Beatrix Zurek, Referentin für den Sport, sagt: „Wir haben ein buntes und spannendes Programm zusammengestellt – vom Alterssimulationsanzug über den Buddy-Triathlon bis zur Hüpfburg. Seien Sie dabei und genießen Sie gemeinsam unser Festival.“

Das Münchner Inklusionssportfestival – Begegnung für allen im Herzen der Stadt

Das Münchner Inklusionssportfestival ist ein buntes, tolerantes, respektvolles und lebensfrohes Festival im Herzen der Stadt. Alle Bürgerinnen und Bürger, egal wie alt sie sind, welcher Religion sie angehören, welche Staatsangehörigkeit sie haben, welchen finanziellen Hintergrund und ob mit oder ohne Behinderungen, sollen gemeinsam Sport treiben und Spaß haben können. Niemand soll ausgeschlossen werden, stattdessen sollen alle Münchnerinnen und Münchner beim Inklusionssportfestival gemeinsam einen spannenden und abwechslungsreichen Tag erleben können. Wer gemeinsam Fußball spielt oder Yoga treibt, lernt einander kennen. Berührungsängste werden abgebaut, Vorbehalte oder Vorurteile verschwinden. Menschen begegnen einander mit Respekt und Toleranz – die Basis für eine funktionierende und lebendige Stadtgesellschaft.

Programm und Highlights des Münchner Inklusionssportfestivals

• 11 Uhr (nach dem Glockenspiel): Eröffnung mit Stadträtin Gabriele Neff in Vertretung des

Oberbürgermeisters Dieter Reiter, Sportreferentin Beatrix Zurek, dem

Behindertenbeauftragten der Stadt, Oswald Utz, Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber

und Handballprofi Lucas Krzikalla

• Alterssimulation: Ein spezieller, mit Gewichten ausgestatteter Anzug lässt einen erfühlen,

wie sich Menschen im hohen Alter fühlen

• Virtual Reality, u.a. in der Mini-Allianz-Arena: einmal ein Basketballspieler sein oder als

Handballtorwart Bälle abwehren

• Kletterturm und Boulderscheibe der IG Klettern, Badminton mit Special Olympics Bayern

• „Parcours der Sinne“ des FreizeitSports: Gemeinsam stark sein beim Rolli-Parcours,

Blinden-Parcours und Barfuß-Parcours

• FreizeitSport des Referats für Bildung und Sport mit großer Hüpfburg und einer riesigen

Auswahl an Spielgeräten für Groß und Klein

• 16 Uhr bis 17 Uhr: Yoga für alle mit verschiedenen Yogainstituten auf der Aktionsfläche

• Informationsangebote von Echo e.V., Lebenshilfe e.V., dem Behinderten- und

Rehabilitätssportverband Bayern e.V. und anderen

• Chill-out-Area des Referats für Bildung und Sport

• Auf der Aktionsfläche: Fußball, Rollstuhl-Rugby und Tänzer Dergin Tokmak

• Auf der Bühne: Bigband und Bläserklasse der Städtischen Artur-Kutscher-Realschule,

Percussion-Band des Städtischen Berufsschulzentrums Alice Bendix, Percussion-Gruppe

der Fachakademie LG München, Wally Warning Trio