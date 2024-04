Münchner Käse Manufaktur eröffnet am Viktualienmarkt

Der Käsestand schräg gegenüber der Metzgerzeile eröffnet neu. Nach öffentlicher Ausschreibung haben die Markthallen München (MHM) den Stand an die Münchner Käse Manufaktur vergeben. Ab dem morgigen Mittwoch bietet das Münchner Start-up von Franz Stuffer, Sebastian Kreuels und Johannes Klappacher zunächst von ihnen affinierte Bio-Käsesorten sowie ausgewählte Craft-Käse Spezialitäten an. Sobald ihre gläserne Käserei in Bogenhausen im Frühsommer eröffnet, wird auch echter Münchner Käse am Viktualienmarkt verkauft.

Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin der Markthallen München: „Käsespezialitäten in allen Formen, Konsistenzen und Geruchsvarianten gibt es bereits am Viktualienmarkt. Zu diesem hohen Käse-Niveau gesellt sich nun das Start-up Münchner Käse Manufaktur. Mit großem Stolz verkaufen sie ihren affinierten ‚Blauen Portugiesen‘ oder den ‚Münchner Breznkas‘. Ich freue mich schon, wenn sie bald ihren ersten eigenen Bio-Käse anbieten, der in der Prinzregentenstraße produziert wird. Wie zum Beispiel den ‚Isarbazi‘. Münchner Käse von Münchner Produzenten am Viktualienmarkt: Regionalität pur! Ich wünsche einen guten Verkaufsstart.“