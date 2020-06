Münchner Sommerbadsaison beginnt am Donnerstag um 7 Uhr morgens

Runde Preise 2020

Reservierungssystem ab Mittwoch online

Am Donnerstag (Fronleichnam) eröffnen Schyrenbad, Dantebad, Bad Georgenschwaige und Prinzregentenbad die Münchner Sommerbadsaison. An diesem Feiertag gelten die regulären Donnerstags-Öffnungszeiten, das heißt, Schyrenbad und Prinzregentenbad machen den Auftakt um 7 Uhr (Frühschwimmer), der Stadionbereich im Dantebad folgt um 7.30 Uhr, das Bad Georgenschwaige um 10 Uhr. Die Sommerbäder Michaelibad, Westbad, Ungererbad öffnen am Samstag, 13. Juni 2020.

Um die Abwicklung an den Badkassen zu beschleunigen, haben die SWM die Eintrittspreise für den Sommerbadbesuch gerundet: Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 15. Geburtstag sowie Schwerbehinderte 3 Euro. Mit der SWM Bäderkarte reduziert sich der Eintrittspreis um zehn Prozent (4,50 Euro/2,70 Euro). Kinder unter 6 Jahren und München-Pass-Inhaber haben freien Eintritt; ebenso Ferienpass-Inhaber innerhalb der Schulferien.

Ticket-Reservierung ab morgen möglich Voraussetzung für einen unbeschwerten Tag in einem der Münchner Sommerbäder ist eine Online-Reservierung. Denn in den Sommerbädern gilt eine behördliche Besucherzahlbeschränkung, die sich an der Arealgröße orientiert. Deshalb muss ein Badbesuch in diesem Jahr verpflichtend vorab reserviert werden.

Das Buchungssystem auf www.swm.de/m-baeder wird im Laufe des morgigen Mittwochs aktiv geschaltet. Ab dann kann man für sich und maximal fünf weitere Personen Eintrittskarten in einem Bad reservieren und erhält per Email einen Reservierungscode.

Nur mit diesem Code können die Karten an der Badkasse gekauft werden. Gebucht werden kann jeweils für die kommenden drei Tage – also für den Zeitraum, in dem auch die Wetterprognose halbwegs zuverlässig ist. Die Reservierung ist kostenfrei.

Gute Nachricht für alle Sportschwimmer: Ein Teil des Ticketkontingents wird für die Frühschwimmer im Dantebad, im Prinzregentenbad und im Schyrenbad an den Frühschwimmertagen ab 7 Uhr bereitgestellt.

Eine Reservierung ist für alle Badegäste verpflichtend, also auch für Babys und Kleinkinder, für Kinder, die keinen Eintritt zahlen müssen oder den Ferienpass nutzen sowie für München-Pass-Inhaber und Begleitpersonen von Schwerbehinderten.

Badegäste ohne Online-Zugang können das Personal vor Ort ansprechen und sich dort Unterstützung holen.

Weitere Hinweise:

Personen, für die zusammen reserviert wurde, müssen gleichzeitig ins Bad kommen.

Die Drehkreuze werden in diesem Sommer nicht freigeschaltet. Die M-Bäderkarte kann als Zahlungsmittel an der Kasse eingesetzt werden, um den Preisvorteil weiterhin zu nutzen.

Laut § 9 Abs. 2 der Fünften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten und Nassbereiche in diesem Jahr ge-schlossen bleiben. WCs und Handwaschbecken stehen zur Verfügung. Am besten gleich zu Hause in den Bikini oder in die Badehose schlüpfen und vorher und nachher zu Hause du-schen. Die Kaltduschen an den Becken stehen zur Verfügung.

In geschlossenen Räumlichkeiten (z.B. Eingangsbereiche in den Kombibädern, Toiletten) gilt Maskenpflicht. Badegästen wird empfohlen, auch für den Besuch bei unseren Gastrono-men eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung bereit zu halten. Alle Informationen zur Sommerbadsaison 2020 haben die SWM auf www.swm.de/baeder zusammengefasst.