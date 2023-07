Münchner Sommernachtstraum 2023: Special Guest heißen Joy und SAM

Joy, auch bekannt als DJoy, ist eine in München ansässige DJane und Gastgeberin der monatlichen Radioshow „Joyride“ auf Radio 80000. Ihre einzigartige Klangsignatur zeichnet sich durch warme Töne aus Brasilien, Street Soul, House und seltene japanische Juwelen aus. In ihren Clubsets liebt sie es, Genres von House Music, Garage, Baile Funk bis Drum’n‘Bass zu kreuzen. Jeder, der die Chance hatte, sie hinter dem DJ-Pult zu sehen, weiß, wie schnell ihr Sound die Tanzfläche zum Leuchten bringt.

.

SAM, die eine Radioshow namens „Whatever Floats Your Boat“ auf Callshop Radio moderiert, präsentiert seit letztem Jahr ihre neue Vision von Musik. Bei ihrem Booking für die „II. Reihe sleepless“-Bühne beim Tarmac Festival konnte man vor allem ihre Vorliebe für tanzbare Musik hören. In ihren eigenen DJ-Sets bringt sie sorgfältig eine breite Palette von entspannten Stilen aus verschiedenen elektronischen Richtungen zusammen, wobei in letzter Zeit mehr House im Fokus steht.Der Sommernachtstraum ist eine feste Größe im Münchner Kulturleben und bietet neben Musik und abwechslungsreichen kulinarischen Genüssen wunderbare Sommer-Erlebnisse. In diesem Jahr sind Gentleman, Juli sowie RAHEL die Hauptbühnen-Acts. Auf der Halbinsel-Bühne treten zudem Noga Erez, Fazer und die HyTop DJs auf. Das Highlight des Abends ist eine der größten Pyroshows Deutschlands: das Feuerwerk „Spectacular Colours“.Offizieller Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum. Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/