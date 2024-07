Mutter und Kind bei Küchenbrand von der Feuerwehr gerettet

Eine Mutter und ihr Kind sind bei einem Küchenbrand von der Feuerwehr aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet worden.

Schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses wurde am Sonntagnachmittag von mehreren Anrufern der Integrierten Leitstelle München gemeldet. Die Küche einer Wohnung in Neuhausen war schlagartig in Flammen gestanden. Auch das Küchenfenster ging aufgrund der Hitzeentwicklung zu Bruch.

Ein Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr München rettete eine Mutter und ihr Kind aus der verrauchten Wohnung. Mit einem Kleinlöschgerät konnte der Küchenbrand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die beiden geretteten Personen wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant versorgt und mussten nicht in eine Klinik transportiert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Da die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar ist, kümmerte sich die Polizei um eine vorläufige Unterbringung der betroffenen Personen.