MVG: Aktuelle Betriebslage

• Tram 19, 27, 20: komplett in Betrieb

• Tram 21, 37: abschnittsweise in Betrieb

• Tram 12, 28: folgen in Kürze

• Tram 25: Busse Grünwald <> Silberhornstraße in Planung

Seit Dienstag, 5. Dezember, fahren die Tram 19 und die Tram 20 wieder auf dem gesamten Linienweg. Am Mittwoch, 6. Dezember, haben die Tram 27 auf dem gesamten Linienweg, Tram 21 im Abschnitt Westfriedhof – Max-Weber-Platz sowie die Tram 37 im Abschnitt Effnerplatz – Max-Weber-Platz den Betrieb aufgenommen. In Kürze nehmen auch die Tram 28 auf dem gesamten Linienweg sowie die Tram 12 im Abschnitt Kurfürstenplatz – Romanplatz mit Verlängerung bis Amalienburgstraße den Betrieb auf.

Im Abschnitt Grünwald – Silberhornstraße der Tram 25 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen vorbereitet. In der Zwischenzeit sind Taxis im Einsatz.

Das Tramnetz war witterungsbedingt seit Freitagabend nicht mehr sicher befahrbar. Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) haben seitdem durchgehend Schnee, Matsch und Eis von den Strecken geräumt. Auch der Busverkehr musste nach mehreren Unfällen aus Sicherheitsgründen vollständig eingestellt werden, weil die Straßen und die Haltestellen nicht geräumt und damit nicht befahr- und begehbar waren.

Unregelmäßigkeiten bei Bus und U-Bahn

Der Busbetrieb läuft auf allen Linien, teilweise aber noch mit erheblichen Störungen. Der Betrieb mit Anhängern (Buszüge) ist teilweise noch ausgesetzt. Voraussichtlich am Donnerstag können die Gespanne wieder regulär eingesetzt werden.

Auch bei der U-Bahn gibt es immer wieder Unregelmäßigkeiten im Betrieb. Fahrer und Mitarbeiter der Werkstatt müssen in die Arbeit kommen, das ist nicht immer pünktlich möglich. Der U-Bahnbetriebshof ist in Fröttmaning an der Oberfläche gelegen und war zeitweise nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar. Außerdem kam es bei den älteren Fahrzeugtypen witterungsbedingt – wie in jedem Jahr – zu Schäden.

Die MVG informiert über die aktuelle Betriebslage mit Tickertexten und Durchsagen an den Haltestellen, auf mvg.de sowie in der Mobilitäts-App MVGO.