MVG verstärkt U-Bahn-Angebot zum Frühlingsfest

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verstärkt ab Freitag, 26. April, zeitweise ihr U-Bahn-Angebot zum Frühlingsfest auf der Theresienwiese. So fährt die U-Bahnlinie U4 an Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen größtenteils mit Langzügen. Zum Flohmarkt am Samstag, 27. April , wird der Takt auf der U4/U5 in den frühen Morgenstunden von ca. 5 bis 7 Uhr zwischen Odeonsplatz und Theresienwiese mit Sonderzügen verdichtet. Alternativ zur U4/U5 empfehlen sich insbesondere für Flohmarkt-Besucher auch folgende Verbindungen (Auswahl):

Kurzer Fußweg ab Hauptbahnhof

ab Hauptbahnhof S-Bahnen bis Hackerbrücke

bis Hackerbrücke Tram 18/19 bis Holzapfelstraße oder Hermann-Lingg-Straße

bis Holzapfelstraße oder Hermann-Lingg-Straße MetroBus 58/68 bis Georg-Hirth-Platz oder Beethovenplatz

bis Georg-Hirth-Platz oder Beethovenplatz MetroBus 62 bis Hans-Fischer-Straße

bis Hans-Fischer-Straße StadtBus 134 bis Alter Messeplatz oder Theresienhöhe

Grundsätzlich ist das Frühlingsfest außerdem gut mit der U3/U6 (Bf. Goetheplatz oder Poccistraße) zu erreichen.

Individuelle Fahrplanauskünfte gibt es unter www.mvg.de