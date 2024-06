MYLE24 – Music meets Mobility and Lifestyle

Veranstaltung komplett neu gedacht! Mobilität, Musik und Lifestyle erlebbar wie nie zuvor!

Das MYLE Festival zelebriert vom 21. bis zum 23. Juni ein neuartiges Veranstaltungskonzept, das seinesgleichen sucht. Neben dem Schönsten, Schnellsten und Spannendsten, das die Mobilität zu bieten hat, werden international bekannte DJs wie „Felix Jaehn“ oder zahlreiche Streamer rund um die Stars „MontanaBlack“, „Inscope“ oder „Gercollector“ der Veranstaltung einen einzigartigen Charakter geben. Auch bei der dritten und bisher größten Auflage des Festivals von Enthusiasten für Enthusiasten stehen Emotionen und Leidenschaft im Mittelpunkt.



Als Veranstaltungsort wurde das Gelände der Motorworld München (Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München) gewählt. Dort erwartet die Gäste auf über 100.000 Quadratmetern in unterschiedlichen charaktervollen Industriebauten – Kohlebunker und Lokhalle – sowie dem Außenbereich eine Erlebniswelt der Mobilität in all ihren Spielarten. Dieses Jahr setzt MYLE noch ein weiteres Zeichen, indem die Zenithhalle, die zweitgrößte Event-Location Münchens, Teil des Festivals sein wird. Hier werden am Freitag zwei Fashionshows mit je 3.000 Besucher:innen und anschließender Afterparty stattfinden, sowie am Samstag zum krönenden Abschluss des Tages der international bekannte DJ Felix Jaehn auflegen. Von Super- und Hypercars über Motorräder, Boote und Zukunftsideen bis hin zu Talk-Runden, Live-Musik von internationalen Top DJs und Lifestyle-Erlebnissen ist alles geboten. Insgesamt werden über 40 Top-Marken, darunter Legenden wie Alpine, ABT, Brabus, Lexus, Genesis, Lamborghini, Lotus, Pirelli, Tesla und RUF, ihre Neuheiten präsentieren.