Nach Brandlegung an einem Briefkasten festgenommen – Schwanthaler Höhe

Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 02:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge eine Person, welche sich in der Hans-Fischer-Straße an einem Briefkasten zu schaffen machte. Bei näherem Hinsehen konnte der Zeuge Feuerschein im Bereich des Briefkastens beobachten. Als er daraufhin die Person ansprach, flüchtete diese.

Der Mitteiler nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen festhalten. Die über den Notruf 110 verständigte Polizeistreife konnte den 31-Jährigen mit Wohnsitz in München kontrollieren.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei werden auch Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen überprüft.