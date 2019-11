Neue ADFC-Eventreihe: “Bikes & Brezn”

Mit der neuen vierteljährlichen Veranstaltungsreihe „Bikes & Brezn“, die am 21. November 2019 startet, möchte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Kooperation mit Mucbook Clubhaus jungen Unternehmen eine Plattform bieten, um ihre innovativen Ideen zum Thema Fahrrad und Radverkehr vorzustellen.

Viele Startups entwickeln derzeit Konzepte für den Verkehr der Zukunft. Während die Politik noch diskutiert, haben junge Unternehmen längst angefangen, neue Geschäftsideen für eine umweltfreundliche, fahrradbasierte Mobilität umzusetzen. Dabei geht es um innovative Technik und Geschäftsmodelle, um ungewöhnliche Designs und Entwürfe. Bei der Auftakt-Veranstaltung stehen die Startups Swapfiets und Betternotstealmybike auf der Bühne. Swapfiets bietet ein monatlich kündbares Fahrrad-Abo mit Sofortreparatur-Service an. Betternotstealmybike erstellt mit Hilfe von Trackern gezielte Analysen von Rad-Verkehrsdaten. So soll die Infrastruktur in München nachhaltig verbessert werden. Im Anschluss an einen kurzen „Cycle Pitch“ der Startups und Interviews mit den ADFC-Moderatoren ist Zeit für Publikumsfragen und Diskussion. Durch den Abend führen Maria Deingruber (Vorstand ADFC München) und Simon Herzog (Vorstand ADFC Bayern).

Kooperation mit Mucbook Clubhaus

Für die Eventreihe kooperiert der ADFC mit Mucbook Clubhaus. Das Stadtmagazin „Mucbook“ hat kürzlich seinen Auftritt erweitert und bietet nun neben der Online-Präsenz und dem Printmagazin auch eigene Coworking-Räume an. Direkt am Münchner Hauptbahnhof (Schillerstraße 3a) und im Westend (Westendstraße 78) können Freelancer:innen und Gründer:innen aus allen Branchen der Kreativwirtschaft günstig und flexibel einen Arbeitsplatz nutzen. Unter dem Leitspruch „Weniger Bussibussi, mehr Amore“ möchte Mucbook Clubhaus einen coolen Workspace für neue Netzwerke und inspirierende Events schaffen.

Datum: Donnerstag, 21.11.2019

Zeit: 19:00 Uhr, Ort: Mucbook Clubhaus, Schillerstr. 3a (Hinterhof), 80336 München

Anmeldung: nicht erforderlich, Kosten: Eintritt frei