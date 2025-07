Neue Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest 2025

In den vier Gondeln des Sky Lift können Gäste den Blick aus 71 Meter Höhe über die Stadt genießen. Das besondere Highlight sind die in den Boden der Kabinen eingelassenen Panoramafenster, die den Blick auf das darunterliegende Festgelände ermöglichen. Während sich zwei Gondeln an der Turmspitze drehen, befinden sich die anderen beiden am Boden. Jede Gondel fasst 20 Personen. Ein barrierefreier Zugang zu den Gondeln ist gewährleistet (Straße 3 Ost, Nr. 5).

Der Happy Sailor ist ein klassisches Rundfahrgeschäft. Mit seinem markanten Achteck-Design und 20 drehbaren Gondeln bietet es Platz für bis zu 40 Personen und sorgt mit seinem rasanten Auf- und Ab für maritimen Fahrspaß (Schaustellerstraße 10).

Das Kinderfahrgeschäft „Die Montgolfiere“ ist ein Hochkarussell, das mit seinem Heißluftballon-Design nostalgisches Flair verbreitet. Die Gondeln bewegen sich an einem Masten bis zu einer Flughöhe von 8,5 Metern sanft auf und ab (Straße 3, Nr. 18).

Die Geisterhöhle auf der Oidn Wiesn ist eine klassische Geisterbahn für die ganze Familie aus dem Jahr 1965. Sie bietet eine spannende Mischung aus Grusel und Abenteuer und sorgt mit aufwendig gestalteten Szenerien und schaurigen Effekten für Nervenkitzel (Oide Wiesn 13)

Jubiläum: 100 Jahre Russenrad

Das kleine Riesenrad oder auch „Russenrad“ mit der alten NotenKonzertorgel der Firma Wilhelm Bruder aus Waldkirch im Breisgau ist Stammgast auf der Wiesn. 1925 beauftragte Josef Esterl den Bau einer „Russischen Schaukel“ und nahm sie im Juni des gleichen Jahres in Betrieb. Sie gehört zum Oktoberfest (und zur Dult) wie das große Riesenrad, die Achterbahn oder der Kettenflieger (Schaustellerstraße 44).