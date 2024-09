Neuer U-Bahnhof Pasing: Änderungen in der Verkehrsführung

Wegen der laufenden Arbeiten des Baureferats für den neuen U-Bahnhof Pasing in der Josef-Felder-Straße wird die Verkehrsführung in der Emil-Neuburger-Straße angepasst. Ab Montag, 30. September, ist sie nur noch als Einbahnstraße zur Kaflerstraße hin befahrbar. Gleichzeitig wird die Kaflerstraße bis zur Kreuzung Josef-Felder-/Lortzing-/Haberlandstraße geöffnet.

Ab Montag können dadurch Fahrzeuge bis 16 Tonnen Gesamtgewicht sowie die Linienbusse vom Pasinger Bahnhofsplatz aus über die Kaflerstraße zur Kreuzung Josef-Felder-/Lortzing-/Haberlandstraße fahren. Fahrzeuge über 16 Tonnen Gesamtgewicht werden über den Manzingerweg umgeleitet.

Die Zufahrt zum Pasinger Bahnhofsplatz von der Lortzing- und der Haberlandstraße ist ab Montag für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen direkt über die Kaflerstraße möglich. Für die Zufahrt aus der Josef-Felder-Straße kommend wurde eine Linksabbiegespur errichtet, welche auch zum Wenden benutzt werden kann. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen biegen wie die Linienbusse von Westen kommend von der Josef-Felder-Straße rechts in die Emil-Neuburger-Straße ein.

Diese Öffnung der Kaflerstraße für den Verkehr ist über die gesamte Bauzeit der Verlängerung der U5 vorgesehen bis voraussichtlich 2032. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll der entsprechende Abschnitt der Kaflerstraße wieder zur verkehrsberuhigten Straße für den Fuß- und Radverkehr werden.

Während der Bauzeit des U-Bahnhofs Pasing wird es immer wieder zu wechselnden verkehrlichen Einschränkungen im Bereich der Nordumgehung Pasing (Josef-Felder-Straße und angrenzende Kreuzungsbereiche) kommen. Um den Verkehr in der Josef-Felder-Straße trotz U-Bahn-Baustelle aufrechterhalten zu können, errichtet das Baureferat den neuen U-Bahnhof zunächst halbseitig. Das bedeutet, dass während der kürzlich gestarteten ersten Bauphase der Verkehr auf die Nordseite der Josef-Felder-Straße verlegt wird – mit je einer Fahrspur pro Richtung. In einer späteren Bauphase wird der Verkehr auf die Südhälfte verlegt, sodass die nördliche Hälfte des späteren U-Bahnhofs entstehen kann. Das Baureferat stimmt sich eng mit dem Mobilitätsreferat und den weiteren Beteiligten ab, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Detaillierte Informationen zum Bauablauf und dem neuen U-Bahnhof Pasing gibt es unter www.ubahnbau-muenchen.de/baustellen-faq.