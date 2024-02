Neues Gesicht auf dem Nockherberg

Jedes Jahr um diese Zeit lautet die Frage: Wer spielt wen beim Politikerderblecken bei der Salvator-Probe? Zum ersten Mal wird am 28. Februar – neben dem bewährten und beliebten Ensemble – Judith Toth auf der Salvator Bühne stehen und die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus Michaela Kaniber doubeln.

„Ich freue mich riesig auf meinen ersten Auftritt am Nockherberg und beim Politikerderblecken. Ich bin gespannt wie es ist, vor meinem Double auf der Bühne zu stehen, denn die Ministerin ist eine tolle Rollenvorlage“, so Judith Toth.

Michaela Kaniber ist schon lange ein Bestandteil der bayerischen Landespolitik und bekommt daher dieses Jahr zum ersten Mal eine Rolle im Singspiel. „Ich gehe mit viel Spaß, aber auch Respekt an die Aufgabe heran. In den vergangenen Wochen habe ich Gestik und Mimik von Frau Kaniber ausgiebig studiert. Jetzt freue ich mich auf die Proben und natürlich auf den Auftritt am 28. Februar“, sagt die 42jährige Oberbayerin.

Judith Toth studierte nach ihrem Schulabschluss in München Schauspiel. Seitdem war und ist sie auf Theaterbühnen wie dem Bayerischen Staatsschauspiel und dem Münchner Metropoltheater zu sehen. Bekannt ist Toth darüber hinaus durch zahlreiche Film- und Fernsehauftritte. So spielt sie seit 2018 regelmäßig in der ARD-Heimatreihe „Daheim in den Bergen“ mit.