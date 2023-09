Neuhausen: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden nach jetzigem Ermittlungsstand ein 21-Jähriger sowie ein 20-Jähriger (beide mit Wohnsitz in München) vor einem Wohnhaus in Neuhausen unvermittelt von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen. Der 21-Jährige wurde hierbei mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige sowie der 20-Jährige wurden kurz darauf durch zwei unbeteiligte Bekannte verletzt vor dem Wohnhaus aufgefunden. Die Bekannten verständigten anschließend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Der 21-Jährige und der 20-Jährige wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 21-Jährigen besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Das Kommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.