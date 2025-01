Neujahrsempfang 2025 des Stadtfeuerwehrverbands (Altstadt)

Auch dieses Jahr hat der Stadtfeuerwehrverband München e. V. (SFV) zu seinem alljährlichen und traditionellen Neujahrsempfang der Münchner Feuerwehren in den Alten Rathaussaal am Marienplatz eingeladen und so eine Plattform geboten, auf das vergangene, aber auch auf das kommende Jahr zu blicken.

Nach der persönlichen Begrüßung der Gäste im Foyer des Alten Rathauses durch die Vorsitzenden des SFV, Herrn Wolfgang Schäuble, Herrn Claudius Blank und Herrn Michael Schmid eröffnete Stadtbrandrat Claudius Blank den Festabend. Zunächst begrüßte er die anwesenden Ehrengäste sowie die zahlreich erschienenen Vertreterinnen und Vertreter der Münchner Blaulichtorganisationen. Anschließend bat er Oberbürgermeister Dieter Reiter für sein Grußwort auf die Bühne.

Anknüpfend an seine Rede im letzten Jahr bekräftigte Herr Reiter seinen Standpunkt, dass die Feuerwehr München auf einem sehr guten Stand ist. Fraktionsübergreifend sei man sich einig, dass auf die Feuerwehr der Landeshauptstadt stets Verlass ist und man die Verdienste um das Gemeinwohl der Bevölkerung nicht hoch genug anrechnen könne. Er hob abermals hervor, dass Stadtspitze und Kommunalpolitik gerne bereit sind, trotz angespannter Haushaltssituation erforderliche Finanzmittel für diese wichtige kommunale Pflichtaufgabe zu investieren. Welch vielfältiges Arbeitsgerät die Feuerwehr brauche, habe er selbst eindrücklich beim Besuch der Feuerwache 6 in Pasing am Heiligabend erfahren dürfen. Die größte Feuerwache im Stadtgebiet kam ihm hierbei wie ein riesiges Warenhaus für Retterinnen und Retter vor. Noch am gleichen Tag wurde ihm aber beim Großbrand im Altenheim Vincetinum bewusst, wie wichtig und richtig das Geld investiert sei. In Zusammenhang mit diesem Einsatz lobte Reiter auch das große Engagement der über 1200 ehrenamtlichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, die gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr rund um die Uhr Dienst für die Sicherheit der Münchnerinnen und Münchner leisteten.

Im Anschluss ergriff Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble das Wort und konnte zwei Ehrungen überreichen. Für außergewöhnlich großes Engagement im Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz wurde der Leiter der Abteilung Einsatzvorbeugung der Branddirektion, Leitender Branddirektor Peter Bachmeier, geehrt. Wie kein Zweiter würde Bachmeier für eine Symbiose aus vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz stehen und nicht zuletzt im Rahmen der bayern- und bundesweiten Gremienarbeit stets einen baulichen Brandschutz mit Augenmaß vertreten, würdigte Schäuble. Das Bayerische Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber verlieh der Vorsitzende des Bayerischen Feuerwehrverbandes, Johann Eitzenberger, persönlich.

Die Ehrennadel der Berufsfeuerwehr zeichnet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branddirektion aus, die auch außerhalb ihrer Dienstzeit engagiert Hilfe leisten und so Leben retten. Brandamtmann Andreas Tretschok besuchte bereits im Jahr 2023 ein Fußballturnier europäischer Ü50-Seniorenmannschaften im Landkreis Fürstenfeldbruck. Als der Torhüter des NK Zagreb plötzlich vor seinen Augen zusammensackte, wusste der Fachlehrer für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sofort, was zu tun war. Er zögerte nicht, die Herz-Lungen-Wiederbelebung einzuleiten. Auch ein vorhandener Defibrillator kam hierbei zum Einsatz. Dank der schnellen Hilfe von Herrn Tretschok konnte der Patient ansprechbar vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden und vollständig genesen. Die Auszeichnung nahm der Leiter der Berufsfeuerwehr, Herr Schäuble, persönlich vor.

Abschließend ließ Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble das Jahr 2024 nochmals Revue passieren. Einige Großeinsätze mussten bewältigt werden. Wie zuvor schon Oberbürgermeister Reiter ging Schäuble auf den jüngsten Großbrand im Lehel ein. Als Dienststellenleiter übernahm er beim Brand im Vincentium selbst die Einsatzleitung – ein nicht alltäglicher Vorgang. Der Ausblick auf das kommende Jahr lenkte den Blick auf neue Herausforderungen, denen sich die Feuerwehren in der Landeshauptstadt stellen müssen. Auch wenn die Einsätze, die das Jahr 2025 bereithält, noch niemand kennt – einige technische Neuerungen werden die Feuerwehr München beschäftigen. Die ersten beiden Exemplare der insgesamt 80 neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuge und drei Vorauslöschfahrzeuge werden neue Maßstäbe in Technik und Taktik setzen. Auch Bezug nehmend auf die wertschätzenden Worte des Oberbürgermeisters blickte der Chef der Münchner Feuerwehr optimistisch in die Zukunft.

Im Nachgang tauschten sich die rund 350 Gäste wieder in anregenden und auch erheiternden Gesprächen aus, begleitet von Speisen und Getränken vom Buffet.

Der Stadtfeuerwehrverband München e. V. vertritt als verbandliches Gremium die Interessen aller Münchner Feuerwehren. Dazu gehören neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr München auch die Werkfeuerwehren der Firmen BMW, KNDS, MTU/MAN sowie die Werkfeuerwehren der Technischen Universität München Garching und die Flughafenfeuerwehr am Flughafen München.