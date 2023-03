NIGHT of the JUMPs Freestyle MX World Tour Championship am 25.05.2023 in der Olympiahalle München

Die größte internationale Freestyle MX-Serie NIGHT of the JUMPs kehrt zurück. Moderner, frischer und mit noch mehr atemberaubenden Stunts und Showeinlagen ist die Show im Frühjahr 2023 in Berlin, München und Mannheim zu erleben.

Das Hallenspektakel verbindet in einer einzigartigen Mischung internationalen Spitzensport mit atemberaubenden Showelementen aus Pyro- sowie Lichttechnik und begeistert seit über 20 Jahren Kinder, Familien und Motorsport-Fans auf der ganzen Welt.

Die Sportler der NIGHT of the JUMPs fliegen auf ihren Motocross-Maschinen in 12 Metern Höhe bis zu 25 Meter weit durch die Arenen und vollführen dabei halsbrecherische Tricks mit Namen wie „Tsunami“, „Deadbody“, „Hartattack“, „Superman“, „California Rolls“ oder „Shaolin“.

Adrenalinschübe sind garantiert, wenn Freestyle-Helden wie Luc Ackermann, David Rinaldo, Edgar Torronteras, Maikel Melero und viele andere auf die Rampen losschießen, um ihre spektakulärsten Stunts unter das Hallendach zu schmettern. Frontflips, Double Backflips, 540s, 360s, Body Varials – einfach alles was Freestyle Motocross zu bieten hat, gibt es bei der NIGHT of the JUMPs zu bestaunen. Hinzu kommen die besten Mountainbike- und BMX-Rider Europas, die Tricks wie Cashrolls oder Double Frontflips zünden.

Mit Weltrekorden, Trickpremieren sowie spektakulären Hochleistungen setzte die NIGHT of the JUMPs Maßstäbe und begeisterte bereits über drei Millionen Fans auf der ganzen Welt. Mehr Action bietet keine FMX-Serie der Welt.

Live Nation Presents: NIGHT of the JUMPs

Freestyle MX World Tour Championship

Sa. 25.03.2023 München Olympiahalle

Sa. 20.05.2023 Mannheim SAP Arena

Tickets: www.eventim.de