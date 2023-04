Nockherberg: Verdacht eines Sexualdeliktes bestätigt sich nicht

Wie bereits berichtet, befand sich am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 23:00 Uhr, eine 24-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau zusammen mit mehreren Bekannten in der Hochstraße auf dem dortigen Starkbierfest am Münchner Nockherberg. Die 24-Jährige kam verwirrt und im Unterleib stark blutend von einem Toilettengang zurück, weswegen man von einem Sexualdelikt ausging. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Intensive Ermittlungen durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) haben nun ergeben, dass mittlerweile von einem Unfall mit einem unglücklichen Sturzgeschehen auszugehen ist.

Das Ergebnis der Ermittlungen nahm die 24-Jährige mit großer Erleichterung zur Kenntnis.