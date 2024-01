NUR IM FEBRUAR 2024: Park Café goes Klub!

Neues Jahr – neue Abenteuer!

Nachdem eine Art operativen Eingriff hinter den Kulissen des historischen Gebäudes stattfindet, können können sie im Februar nur eingeschränkt öffnen. Sie nutzen die Gelegenheit sich einen langgehegten Traum zu erfüllen: sie reisen zurück in die legendären 90er Jahre des Hauses!

Daher gibts an den Öffnungsabenden ein kleines aber feines Spezialprogramm:

Los geht´s schon kommendes Wochenende: Fr 2.02. & Sa 3.02.

Nur diesen Februar und nur im Park Café:

An den Freitagen 18 – 1 Uhr FEIERABEND mit Afterworkbuffet & Welcomedrink € 18 AK (€15 über www.parkcafe089.de)

An den Samstagen 20 Uhr – open end KLUB NACHT 90ies to today – the finest beats only

Mit an Bord, einfach alle richtig guten DJs aus München, Flatliner, Bedrud, Trazon, Bavaria beats, Joel Disco und und und…

Der Sonntagsbrunch findet regulär statt (10 Uhr -15 Uhr).