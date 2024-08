o2 SURFTOWN MUC – Deutschlands erster Surfpark ist eröffnet!

Heute wurde ein bedeutender Meilenstein für den Surfsport in Deutschland gesetzt: Die o2 SURFTOWN MUC, Deutschlands erster und Europas größter Surfpark, öffnete feierlich ihre Tore. Die Pressekonferenz, die unter strahlendem Himmel stattfand, bot einen ersten Einblick in die Zukunft des Surfens. Bereits jetzt zieht das Projekt nationale und internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Ein revolutionärer Schritt für den deutschen Surfsport

„Mit SURFTOWN entsteht hier in Bayern ein Zentrum für den Surfsport, das weit über unsere Landesgrenzen hinaus Maßstäbe setzt. Es ist ein Ort, der Spitzensportler und Freizeitbegeisterte gleichermaßen anzieht,“ erklärte Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister der Justiz. „Ich freue mich, dass in Bayern ein so innovatives Projekt entstanden ist.“

„Es war mehr als nur eine Pressekonferenz – es war ein Blick in die Zukunft des Surfens, in eine neue Dimension der Freizeitgestaltung und des Surfsports,“ so fasste Chris Boehm-Tettelbach, Gründer und CEO von SURFTOWN, die Pressekonferenz zusammen. Die Atmosphäre war elektrisierend, als die ersten Wellen nach dem Countdown brachen und das türkis schimmernde Wasser leuchtete. „Unsere Vision ist es, Surfen für alle erlebbar zu machen. Die heutige Eröffnung hat gezeigt, was hier in den nächsten Jahren passieren wird, und was alles möglich ist.“

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand Camilla Kemp, Deutschlands erste weibliche Olympia-Surferin, die frisch von den Olympischen Spielen Paris 2024 in die o2 SURFTOWN MUC gekommen ist. Sie betonte: „Dieser Surfpark ist ein absoluter Gamechanger. Ich freue mich unglaublich auf diese neue Trainingsstätte, darauf, hier zu trainieren und meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es ist ein Traum jetzt vor den Toren Münchens surfen zu können und somit auch eine neue Generation für das Surfen zu inspirieren.“

Auch Leon Glatzer, erster deutscher Olympia-Surfer, Tokio 2021, zeigte sich von den Möglichkeiten des neuen Surfparks begeistert: „Endlich haben wir in Deutschland einen Ort, an dem wir unter idealen Bedingungen trainieren und den Sport weiterentwickeln können – alles, was wir brauchen, direkt vor der Haustür.“

Josef Niedermair, 1. Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos, hob die regionale Bedeutung des Surfparks hervor: „Die o2 SURFTOWN MUC ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein bedeutender wirtschaftlicher Impulsgeber für unsere Gemeinde. Es ist beeindruckend zu sehen, wie dieses Projekt Menschen aus aller Welt anzieht und unseren Ort bereichert.“

Internationale Strahlkraft

Die o2 SURFTOWN MUC hebt sich durch ihre weltweit einzigartige Wellentechnologie hervor, die durch 34 individuell einstellbare Luftkammern präzise Wellen mit einer Höhe von bis zu 2,2 Metern erzeugt – per Tastendruck, wie ein Klavier. Diese Technologie macht die o2 SURFTOWN MUC nicht nur zu einem Leuchtturmprojekt für den deutschen Surfsport, sondern zieht auch internationale Aufmerksamkeit auf sich. Im Vergleich zur bekannten Eisbachwelle in München, die eine stehende Welle auf 10 Metern Breite bietet, eröffnet die 180 Meter lange Anlage der o2 SURFTOWN eine völlig neue Dimension des Surfens, die dem Surfen im Meer gleicht und sowohl regionale Surfer als auch internationale Profis anzieht.

Technologische Innovation und Nachhaltigkeit vereint

Die o2 SURFTOWN MUC setzt auch neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit. „Bereits jetzt wird die Anlage mit eigener Solarenergie und Ökostrom betrieben. Darüber hinaus erhöht in Zukunft die Direktanbindung an einen lokalen Solarpark inklusive eines Stromspeichers die Autarkie auf bis zu 90% mit Sonnenenergie“ betonte Chris Boehm-Tettelbach.

Vorfreude auf das Opening Festival – Ein unvergessliches Wochenende

Die Pressekonferenz markiert den Auftakt zu einem Wochenende voller Highlights, das niemand verpassen sollte. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das bevorstehende Opening Festival spürbar. Tausende Besucher werden erwartet, die das einzigartige Erlebnis der o2 SURFTOWN MUC hautnah miterleben wollen. Auch das architektonisch-einzigartige LOOKOUT Restaurant wird zeitgleich eröffnet und schafft ein Ambiente der besonderen Art.

Am Samstag, 10. August, um 15 Uhr startete das exklusive Eröffnungsevent für geladene Gäste, begleitet von Secret Acts bekannter DJs und spektakulären Surfshows.

Sonntag, der 11. August, ist dann für alle geöffnet. Von 10 bis 20 Uhr können Besucher die Anlage erkunden, Surfshows erleben und Teil dieses besonderen Moments sein. Es wird empfohlen, frühzeitig anzureisen, da ein Einlassstopp möglich ist.

Adresse, Anfahrt für Sonntag, 10-20 Uhr: o2 SURFTOWN MUC, Lilienthalstraße 12, 85399 Hallbergmoos.

Weitere Informationen finden Sie unter surftown.de/opening