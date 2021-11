Alpenverein München & Oberland: Obacht geben! – Kampagne startet in den zweiten Winter

Der Alpenverein München & Oberland wird am morgigen meteorologischen Winterbeginn mit seiner Kampagne „Obacht geben!“ in den zweiten Winter starten. Die Kampagne, die Ende 2020 an den Start ging, informiert Bergsportler*innen – und solche, die es werden wollen – über alle Aspekte eines naturverträglichen Bergsports: von der Tourenauswahl und Tourenvorbereitung über öffentliche Anreisemöglichkeiten bis zu Naturthemen und aktuellen Hinweisen.

Dabei fokussieren sich die aktuellen Inhalte auf die Wintersportarten Skitourengehen, Schneeschuhwandern und Winterwandern. Für diese Aktivitäten wurde eine Sammlung von Touren im bayerischen Alpenraum bereitgestellt, die öffentlich erreichbar sind. Darüber hinaus wurden wesentliche Informationen in Zusammenhang mit den einzelnen Sportarten in Bewegtbild aufgearbeitet.

Um der Naturverträglichkeit des Wintersports gerecht zu werden, informiert die Kampagne „Obacht geben!“ auch intensiv über alle Bereiche des Natur- und Tierschutzes, der unterschiedlichen Schutzgebietsformen in den Bayerischen Alpen wie den neuen Wildschutzgebieten im Rotwandgebiet sowie allgemeine alpine Gefahren in der Winterzeit.

Unterstützt wird der Alpenverein München & Oberland in den kommenden 15 Wochen bis zum kalendarischen Frühlingsanfang von 15 Alpinist*innen, Bergsportler*innen und Naturschützer*innen, die in jeweils 15 Sekunden langen Videos einzelne Aspekte der Kampagneninhalte thematisieren. Diese Videos wird der Alpenverein München & Oberland auf seinen sozialen Kanälen kommunizieren und so die Kampagne „Obacht geben!“ an sich und deren Inhalte weiter bekannt machen. Zu Beginn wird Gela Allmann zu sehen und hören sein.

Der Alpenverein München & Oberland erwartet auch im anstehenden Winter 2021/22 eine große Anzahl an Wintersportler*innen, die sich im winterlichen Gelände bewegen werden. Die sich abzeichnenden und teilweise schon in Kraft getretenen verschärften Corona-Maßnahmen werden den Trend zum Wintersport in den heimischen Bergen weiter verstärken. Um hier den Schutz der Wintersportler*innen und der Natur sicherzustellen, bedarf es gemeinsamer Aufmerksamkeit und ausreichendes Wissen über ein angemessenes Verhalten im winterlichen Gelände.

Zur Kampagnenseite „Obacht geben!“