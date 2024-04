Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter von vier Sexualdelikten in der U-Bahn (U3/U6)

Im Mai und Juli 2022 kam es in den U-Bahn-Stationen U3 und U6 zu insgesamt vier Fällen sexueller Belästigung. In drei Fällen berührte der unbekannte Täter in der voll besetzten U-Bahn weibliche Fahrgäste jeweils im Intimbereich oberhalb der getragenen Kleidung.

Fall 1:

Am Donnerstag, dem 19.05.2022, gegen 09:45 Uhr, stieg eine damals 24-Jährige am Marienplatz als Fahrgast in die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum ein. Ein bislang unbekannter Täter, welcher schräg vor ihr stand, berührte die Frau unvermittelt mit der Hand im Intimbereich oberhalb der Kleidung. Die 24-Jährige äußerte daraufhin lautstark ihren Unmut, woraufhin sich der Täter von ihr entfernte. Die 24-Jährige stieg daraufhin an der Haltestelle Universität aus und erstattete anschließend Anzeige bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle.

Fall 2:

Am Montag, dem 23.05.2022, um 15:00 Uhr, fuhr eine 17-Jährige in der U3 in Richtung Sendlinger Tor. Nach der Haltestelle Giselastraße näherte sich der Täter auch hier der 17-Jährigen und berührte sie ebenfalls mit seiner Hand im Intimbereich oberhalb der Kleidung. Nachdem die 17-Jährige seine Hand weggeschlagen hatte, wechselte der Täter den U-Bahn-Waggon an der Haltestelle Universität und verließ die U-Bahn letztendlich am Odeonsplatz. Die 17-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei einer Dienststelle.

Fall 3:

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 16-Jährige in der U6 in Richtung Marienplatz. Zuvor stieg sie an der Haltestelle Universität in die U-Bahn. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie sich im Bereich der Tür auf, als der unbekannte Täter neben sie trat und sie am Oberschenkel sowie im Intimbereich mit seiner Hand berührte. Die 16-Jährige verließ daraufhin an der Haltestelle Marienplatz die U-Bahn. Auch die 16-Jährige erstattete im Nachgang Anzeige bei einer Polizeidienststelle.

Fall 4:

Am Donnerstag, 13.07.2023, gegen 17:55 Uhr, stieg eine 33-Jährige an der Haltestelle Odeonsplatz in die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum. Der Täter befand sich hinter der 33-Jährigen und belästigte sie ebenfalls mit sexuellem Hintergrund. Nachdem die 33-Jährige den Täter zur Rede gestellt hatte, flüchtete der Täter an der Haltestelle Giselastraße aus dem Bahnhof. Im Anschluss erstattete die 33-Jährige Anzeige bei der Polizei.

In allen Fällen blieben sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergebnislos.

Das Kommissariat 15 übernahm in allen Fällen die Ermittlungen und erlangte Fotos des Täters aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

In allen Fällen handelt es sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand um den gleichen Täter.

Zeugenaufruf:

Wer kennt diesen Mann bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Die genannten Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter