Offizielle Verabschiedung als Vorsitzender – Andreas Steinfatt ist Erster Ehrenbotschafter des Münchner Bieres

Am Donnerstag wurde Andreas Steinfatt als Vorsitzender des Vereins Münchener Brauereien offiziell verabschiedet. Im Rahmen der Feier im Bogenhauser Hof erhielt er seine Urkunde als Ersten Ehrenbotschafter des Münchner Bieres. Mit dem Titel würdigt der Verein seinen langjährigen Vorsitzenden für seine besonderen Verdienste um das Kulturgut Münchner Bier.

Andreas Steinfatt stand dem Verein Münchener Brauereien insgesamt 15 Jahre lang als Erster Vorsitzender vor. Mit seinem Abschied aus der Paulaner Geschäftsführung hat er im März auch den Vereinsvorsitz abgeben. Nachdem er sich am vergangenen Wochenende im Rahmen des Münchner Brauertages bereits öffentlich verabschiedet hatte, folgte nun die offizielle Feier des Vereins Münchner Brauereien mit Gästen, Freunden und Weggefährten aus dem Kreis des Münchner Braugewerbes, der Gastronomie und Oktoberfestfamilie. Die Redner des Abends, darunter Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, Wirtesprecher Gregor Lemke und der Präsident des bayerischen Brauerbundes hoben sein hohes Engagement hervor und würdigten seine besonderen Verdienste rund um das Kulturgut Münchner Bier und alle damit verbundenen Werte, Traditionen und Veranstaltungen.

Der neue Vorsitzende Dr. Martin Leibhard dankte Steinfatt im Namen aller Mitglieder für die hervorragende Führung und Repräsentation des Vereins. Dieses innerhalb des Münchner Braugewerbes zentrale Amt neben der Tätigkeit als Geschäftsführer mit soviel Einsatz auszufüllen, bedürfe einer besonderen Energie und sei nicht selbstverständlich. Besser als Steinfatt könne man es nicht machen, dies verdiene besondere Anerkennung.

Mit der Ernennung Steinfatts zum Ersten Ehrenbotschafter des Münchner Bieres verleiht der Verein daher seiner Wertschätzung besonderen Ausdruck. Die Urkunde „für seinen außerordentlichen Einsatz für das Münchner Brauwesen und seine besonderen Verdienste um das Münchner Bier und Oktoberfestbier“ überreichte Dr. Martin Leibhard im Anschluss an die Reden gemeinsam mit Wirtschaftsreferent Baumgärtner.

Er bleibe im Herzen immer ein Teil der Münchner Brauerfamilie, sagte Andreas Steinfatt in seiner Dankesrede. Es sei ihm eine große Ehre gewesen, den Verein über 15 Jahre repräsentieren und für das Münchner Bier und Brauwesen einstehen zu dürfen. Er hob nochmals den hohen Wert hervor, den Münchner Bier als zentrales und auf der ganzen Welt bekanntes Kulturgut für München hat und den es gemeinsam weiter zu bewahren gelte.

Hintergrund:

Seit mehr als 150 Jahren im Dienst des Münchner Bieres:

Der Verein Münchener Brauereien

Der Verein Münchener Brauereien e.V. ist der Zusammenschluss der sechs großen Münchner Brauereien: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten. Mit seinem Gründungsjahr 1871 ist er der älteste noch bestehende eingetragene Verein Münchens. Er bündelt und vertritt deren gemeinsame Interessen, die sich aus den Begriffen „Münchner Bier“ und „Oktoberfestbier“ sowie ihrer gemeinsamen Herkunft und Tradition ergeben. Neben rechtlichem Schutz kümmert sich der Verein um Pflege und Erhalt jener Werte, Bräuche und Traditionen, die eng mit den Begriffen „Münchner Bier“ und „Oktoberfestbier“ verknüpft sind. Zentral sind dabei das Münchner Reinheitsgebot von 1487 und das Handwerk des Bierbrauens, welches tief in München verwurzelt ist und die Stadt kulturell und geschichtlich stark geprägt hat. Dies spiegelt sich in den vielfältigen Aktivitäten des Vereins wider, insbesondere dem Münchner Brauertag und dem Maibaumfest am Viktualienmarkt.