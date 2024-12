Oh’, Du Künstliche: Fast 70 % der Deutschen verabschieden sich vom echten Weihnachtsbaum

YouGov-Studie* im Auftrag des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.

zeigt: Plastik und Verzicht gefährden die deutsche Weihnachtskultur

zeigt: Plastik und Verzicht gefährden die deutsche Weihnachtskultur Nur 32 % der Deutschen planen, in diesem Jahr einen echten Weihnachtsbaum

zu kaufen, 34 % verzichten komplett, 35 % greifen zu künstlichen Alternativen1*

zu kaufen, 34 % verzichten komplett, 35 % greifen zu künstlichen Alternativen1* Generation Grün: 37 % der 18- bis 35-Jährigen setzen auf die echte Tanne

Form, Größe, Preis: Die entscheidenden Kriterien für den perfekten Weihnachtsbaum

Der Weihnachtsbaum ist das Symbol der Festtage, doch eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.* zeigt, dass sich immer mehr Deutsche von der Tradition entfernen. Insgesamt verzichten 68 % der Befragten auf einen echten Weihnachtsbaum – zugunsten eines Plastikbaums (35 %) oder sie feiern ganz ohne Baum (34 %). Was bedeutet dieser Trend für die Umwelt, regionale Betriebe und die festliche Tradition? Der Verband warnt: Ein Plastikbaum ist weder ökologisch noch emotional eine echte Alternative. Gleichzeitig gibt es auch positive Entwicklungen: Vor allem junge Menschen setzen verstärkt auf den natürlichen Weihnachtsbaum – als Symbol für Nachhaltigkeit, Tradition und ein bewusstes Weihnachten.

Zwischen Plastik und Verzicht: Der natürliche Weihnachtsbaum verliert an Boden

Auf die Frage, ob sie planen, dieses Jahr einen echten Weihnachtsbaum zu kaufen, gaben 18 % der Befragten an, weiterhin einen künstlichen Baum zu nutzen, wie sie es auch in der Vergangenheit getan haben. 17 % der Befragten haben früher echte Weihnachtsbäume genutzt, planen aber in diesem Jahr, auf künstliche Alternativen umzusteigen. 34 % und damit ein gutes Drittel der Deutschen verabschiedet sich ganz von einem Weihnachtsbaum. Der Trend zu künstlichen Weihnachtsbäumen und der komplette Verzicht auf einen Baum gefährden eine zentrale Tradition der Weihnachtszeit – zu einem hohen Preis für Umwelt und regionale Betriebe. Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V. zeigt sich besorgt: „Das sind alarmierende Zahlen für die deutsche Weihnachtskultur. Plastikbäume mögen praktisch wirken, doch ihre Auswirkungen für die Umwelt sind katastrophal“, erklärt Benedikt Schneebecke, Vorsitzender des Verbands. „Ein Plastikbaum müsste mindestens zehn Jahre genutzt werden, um die Ökobilanz eines natürlichen Weihnachtsbaums zu erreichen – doch die meisten werden viel früher entsorgt.“

Junge Generationen zurück zu den Wurzeln – Tradition und Nachhaltigkeit im Aufwind

Immerhin bleibt der natürliche Weihnachtsbaum bei fast jede*r/m Dritte*n (32 %) ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Besonders junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren entscheiden sich zu 37 % für einen natürlichen Baum – die höchste Kaufbereitschaft aller Altersgruppen. Diese Rückbesinnung auf Tradition und Nachhaltigkeit ist ein Zeichen der Hoffnung: „Junge Generationen entdecken den echten Weihnachtsbaum neu – als Verbindung aus Tradition, Nachhaltigkeit und einem bewussten Konsumverhalten“, vermutet Schneebecke. Bei den 55-Jährigen und Älteren sinkt dieser Anteil auf 27 %.

Aussehen schlägt Preis, Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Die Umfrage zeigt außerdem¹, dass Ästhetik und die Größe des Baumes die Kaufentscheidung dominieren, gefolgt von Preisbewusstsein: Knapp zwei Drittel (64 %) der Käufer*innen legen großen Wert auf das Aussehen des Baumes (dichtes Nadelwerk, perfekte Form) – Männer mit 66 % etwas mehr als Frauen (62 %). Für 59 % ist die Größe des Baumes entscheidend. Der Preis spielt mit 54 % ebenfalls für viele eine Rolle – hier achten Frauen (57%) im Vergleich zu Männern (53 %) etwas stärker drauf. 34 % heben den traditionellen Tannenduft hervor. Gleichzeitig legen immer mehr Menschen Wert auf nachhaltige Anbaumethoden: 30 % achten bewusst auf Regionalität und Umweltfreundlichkeit. Wobei dieses Kriterium bei den 18- bis 35-Jährigen mit 35 % den höchsten Wert erreicht und bei den 35- bis 44-Jährigen mit 32 % am niedrigsten liegt.

Natürlich überlegen: Echte Bäume punkten bei Duft und Ökobilanz

Welche Vorteile die Befragten Baumkäufer*innen bei einem natürlichen Weihnachtsbaum im Vergleich zu einem künstlichen sehen, belegt die Studie ebenfalls²: Mit 62 % ist das traditionelle Aussehen mit dichtem Tannenwuchs der häufigste genannte Vorteil. Darüber hinaus schätzen 60 % der Befragten den besseren Duft des natürlichen Baumes, der für viele untrennbar mit der festlichen Atmosphäre verbunden ist. Neben den emotionalen Aspekten überzeugt der echte Weihnachtsbaum auch in ökologischen Fragen: Fast jede*r Zweite (49 %) sieht die Vermeidung von Plastikmüll als wesentlichen Vorteil. Hinzu kommt die Umweltfreundlichkeit, die von 42 % hervorgehoben wird. Auch hier erreicht dieser Faktor bei den 18- bis 35-Jährigen den höchsten Wert mit 46 %, während sie bei den 35- bis 44-Jährigen mit 32 % am niedrigsten liegt. Natürliche Weihnachtsbäume sind biologisch abbaubar und schließen den Kreislauf von der Aufzucht bis zur Kompostierung. Nicht zuletzt unterstützen echte Weihnachtsbäume die heimische Wirtschaft: Gut jede*r Dritte (36 %) der Befragten schätzt die regionale Produktion, die nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch lange Transportwege reduziert. Mit dem Kauf eines echten Weihnachtsbaums tun Verbraucher*innen somit nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern fördern auch lokale Betriebe.

* Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 13. bis 14.11.2024 insgesamt 2.058 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse wurden anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Summe der Prozentzahlen in einigen Fällen nicht 100% ergibt. Die exakten Werte sind: Käufer*innen echter Baume: 31,6 %. Befragte, die eine künstliche Alternative nutzen 17,81 % und 16,92 %= 34,73. Diejenigen, die komplett verzichten: 33,67 %.

¹ Frage: Was ist Ihnen beim Kauf eines echten Weihnachtsbaums wichtig? (Mehrfachnennung möglich)

² Frage: Welche Vorteile, wenn überhaupt, sehen Sie bei einem natürlichen Weihnachtsbaum im Vergleich zu einem künstlichen Baum? (Mehrfachnennung möglich)