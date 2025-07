Oide Wiesn 2025 – Weil echte Tradition zeitlos ist

Wenn am 20. September 2025 das Münchner Oktoberfest beginnt, schlägt auf der Theresienwiese wieder das gemütlich-traditionelle Herz der Wiesn: die Oide Wiesn. Seit ihrer Premiere im Jahr 2011 begeistert sie mit gelebtem Brauchtum, nostalgischem Flair und familienfreundlicher Atmosphäre. Entstanden aus der erfolgreichen „Historischen Wiesn“ zum Stadtjubiläum 2010, hat sich die Oide Wiesn längst zu einem festen und beliebten Bestandteil des Festes entwickelt.

Ein Fest für alle Generationen

Wer auf der Oidn Wiesn unterwegs ist, taucht ein in eine Welt, in der bayerische Kultur nicht bloß Kulisse, sondern lebendige Gegenwart ist. Trachtenträger und Musikanten, Tänzer und Handwerker prägen das Bild. Hier begegnen sich Generationen – von Kindern im Dirndl bis zu Großeltern mit glänzenden Augen in der nostalgischen Schiffschaukel.

Festzelt Tradition – Bühne für Brauchtum

Im Festzelt Tradition, organisiert vom Festring München e.V., erwartet die Besucher täglich ein abwechslungsreiches Programm mit Trachtengruppen, Plattlern, Goaßlschnalzern und traditionellen Musikkapellen aus ganz Bayern und darüber hinaus. Auf zwei Tanzböden im Zelt und im Freien wird aufgespielt, getanzt und geschaut. Hier lebt das bayerische Brauchtum – ganz ohne Kommerz und lautstarke Partyhits.

Junge Volkskultur in kleinen Zelten

Zwei kleinere Zelte bieten Raum für moderne und kreative Strömungen der Volks- und Tanzmusik. Ob urbane Stubnmusik, Gstanzl-Rap oder junge Blasmusik mit Humor – die Vielfalt der bayerischen Volkskultur zeigt sich hier von ihrer zeitgemäßen Seite. Wer erleben will, wie Tradition weiterentwickelt wird, ist hier genau richtig.

Historie zum Anfassen im Museumszelt

Ein besonderes Juwel ist das Museumszelt, betrieben von der Historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller e.V.. Es zeigt liebevoll restaurierte Exponate und Fahrzeuge aus der Schaustellerwelt vergangener Zeiten. Täglich treten dort kleine Kapellen und Tanzlmusi-Gruppen auf – inmitten historischer Wohn- und Arbeitswelten.

Puppenspiel mit Herz und Geschichte

Groß und Klein dürfen sich auch 2025 wieder auf Aufführungen des Münchner Marionettentheaters freuen. Mit viel Liebe zum Detail und feinem Humor bringt das Ensemble bayerische Volkskultur auf die kleine Bühne – eine lebendige Tradition, die zum Lachen, Staunen und Nachdenken einlädt.

Nostalgische Fahrgeschäfte und 1,50 Euro-Fahrten

Ein Besuch auf der Oidn Wiesn wäre nicht komplett ohne eine Fahrt in einem der historischen Karussells oder der Kettenflieger. Viele Fahrgeschäfte stammen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg – und eine Fahrt kostet traditionell nur 1,50 Euro. Auch Schaustellerbuden, Schießstände und Süßwarenstände versprühen den Charme vergangener Zeiten.

Fazit: Die gute alte Zeit – ganz nah

Die Oide Wiesn 2025 ist mehr als ein Rückblick. Sie ist ein lebendiger Ort bayerischer Kultur – ehrlich, herzlich und handgemacht. Für Einheimische wie Besucher bietet sie eine wertvolle Gelegenheit, die Seele des Oktoberfests zu entdecken: nicht laut, sondern echt.