Oktoberfest Öffnungszeiten 2025

Die Wiesn beginnt am 20. September und endet am 5. Oktober. Mit dem „Ozapft is“ des Oberbürgermeisters ist das Oktoberfest offiziell eröffnet und das erst Bier wird ausgeschenkt. Ab 10 Uhr dürfen die gastronomischen Groß- und Mittelbetriebe alkoholfreie Getränke (kein alkoholfreies Bier) und kleine Gerichte servieren.

Von Montag bis Donnerstag ist die Wiesn von 10 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet, an den Freitagen und am Donnerstag, 2. Oktober von 10 bis 24 Uhr, samstags von 9 bis 24 Uhr und am Sonntag von 9 bis 23.30 Uhr. Die Oide Wiesn ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet, an den Freitagen und Samstagen von 10 bis 24 Uhr.