Olympiapark: Sommerfestival zählt rund 350.000 Besucherinnen und Besucher

Theatron MusikSommer freut sich über 22.000 Zuschauer:innen

Das war ein gelungenes Comeback: Das Sommerfestival 2023 im Olympiapark zählte vom 27. Juli bis 20. August rund 350.000 Besucherinnen und Besucher.

Dabei haben die Münchner:innen und Münchner sowie Touristen aus aller Welt die Rückkehr des traditionsreichen Olympiapark-Events wirklich gefeiert. Selbst das wechselhafte und oft regnerische Wetter hielt sie nicht ab, das abwechslungsreiche Ferien-Programm intensiv zu nutzen und im Olympiapark mit ihren Familien und Freunden eine gute Zeit zu verbringen. Das Konzept, bekannte und liebgewonnene Sommerfestival-Attraktionen mit ganz neuen Angeboten zu kombinieren, ist aufgegangen.

Gerade für Familien, die den Sommer in der Stadt verbrachten, bot die 25-tägige Veranstaltung, die nach dreijähriger Pause in diesem Jahr wieder stattfand, viele abwechslungsreiche Erlebnisse. Zu den Sommerfestival-Klassikern wie den Fahrgeschäften der Münchner Schausteller, der Budenstraße und den Gastro-Ständen erfreuten sich etliche neue Angebote großer Beliebtheit: So fanden beispielsweise die vier Themenwochenenden großen Anklang, das Lilalu-Kinderland und das LEGO® DREAMZzz™ Camp standen bei den Kleinen hoch im Kurs, der Nachtflohmarkt im Olympiastadion war gefragt und ein farbenfrohes Feuerwerk erhellte den Himmel über dem Olympiapark – das Programm des Sommerfestivals war so bunt und vielfältig wie noch nie.

Über 22.000 Besucher:innen konnte sich im Übrigen der zeitgleich stattfindende Theatron MusikSommer freuen. Bekannte nationale wie internationale Bands spielten bei diesem Festival auf der Bühne am Olympiasee bereits auf, für manche von ihnen war der Auftritt das Sprungbrett für eine große Karriere. Und auch 2023 erlebten die Besucher:innen wieder ein attraktives Musikprogramm aus unterschiedlichen Genres vor allem mit jungen Künstler:innen aus München und Bayern.

