opti 2024 – Must have: Die ultimative opti Bucket-List

Must have: Die ultimative opti Bucket-List

Nur noch wenige Tage bis zum Startschuss der internationalen Messe für Optik & Design in München. Unter dem Motto #WEAREopti gibt es hier jede Menge Innovationen, Trends für die nahe und ferne Zukunft in der augenoptischen Welt zu entdecken. Was sollte man unbedingt sehen, probieren, erleben, mitnehmen? Hier sind die Top-Ten-Tipps für die kommende opti.

Diese Liste mitnehmen und los geht die Entdeckungsreise durch vier volle Messehallen auf 44.000 qm belegter Fläche zu den Angeboten und dem Rahmenprogramm von rund 390 Ausstellern! Mit den folgenden Tipps geht es am Freitag, 12. Januar 2024, noch besser vorbereitet (die opti dauert bis Sonntag, 14. Januar 2024) auf dem Messegelände in München-Riem los. Messebesucherinnen und -besucher erwartet eine Entdeckungsreise durch vier volle Messehallen: 44.000 qm belegte Fläche mit Angeboten von rund 390 Ausstellern und ein umfangreiches Rahmenprogramm wollen erkundet werden!

Tipp 1: Leute treffen, neue Kontakte knüpfen, Experten finden, Mitarbeitende werben!

Wichtigste Lieferanten kontaktieren (dazu Termine über opti Connect checken), Tipps und Infos bei Treffpunkt Marketing-Gruppe, ZVA, Erfa-Gruppen einholen, sich Zeit gönnen für spontane Gespräche in der Yes Lounge in Halle C1, der opti BOX BAR in Halle C2, der brandneuen opti RUNWAY BAR in Halle C3 oder neue Kontakte knüpfen bei dem ebenfalls neuen opti KARRIERE HUB in C3!

Extra Tipp: Einen der hochbegehrten Termine für eine opti SOCIAL MEDIA SPRECHSTUNDE ergattern – rechtzeitig über die Website buchen lohnt sich!

Tipp 2: Was ist brandneu?

Bei den relevanten Industriepartnern und in den opti BOXEN stöbern (in Halle C2), mindestens drei neue Lieferanten ausfindig machen, im opti OPTICS START_UP Bereich in Halle C3 vorbeischauen, Zeit für Fachvorträge von Experten im opti MYOPIA HUB und opti SUSTAINABILITY HUB einplanen, bei dem neuen opti TREND HUB „Eye like Future“ zukunftsweisende Themen entdecken, technische Gadgets anfassen und ausprobieren, den erstmals zur opti 2024 präsentierten TRENDRADAR by opti mit Kollegen diskutieren. Ansonsten: flanieren und sich inspirieren lassen in allen Hallen – von C1 bis C4. Am besten einen der kuratierten Rundgänge vorab buchen – entweder Schwerpunkt Augenoptik mit der eptitop GmbH oder Independent Eyewear Brands mit Karin Stehr.

https://www.opti.de/messe/opti-rundgaenge/

Tipp 3: Trüffel-Suche für Fassungen

Geheim-Tipps (nur nicht weitersagen!) in Halle C1 bis Halle C3 aufstöbern. Welcher der Secret Stars aus dem Fassungsdesign gewinnt den 3. opti BOX AWARD?

Termin vormerken: Samstag, 13. Januar 2024, um 14.30 Uhr, Verleihung erstmals in C3.551 im neuen opti TREND HUB.

Tipp 4: Kontaktlinse als Schwerpunkt neu entdecken & Iris-Kunstwerke!



Halle C4 – Termine bei Kontaktlinsen-, Pflegemittel- und Maschinen-Herstellern per opti Connect einstellen, denn die Lust auf Linse wächst stetig! Happening: Unbedingt am Iris-Shooting an Stand C4.341 von Freitag bis Sonntag täglich ab 10 Uhr teilnehmen! Durch die aufwändige Bildbearbeitung entstehen individuelle, einzigartige Iris-Kunstwerke. Faszinierend schön – ein wunderbares Souvenir zum Mitnehmen für zuhause und oder das Geschäft!

Tipp 5: Myopie-Management – fokussieren oder ausbauen?

Umfassende Recherchen in Halle C4 machen – und nicht vergessen, alle Mitarbeitenden mit einbeziehen! Vorträge von interessanten Referentinnen und Referenten beim opti MYOPIA HUB powered by HOYA mit Best Cases aus der internationalen Forschung besuchen – einplanen, hingehen!

Tipp 6: Freitag, 12. Januar 2024, 15 Uhr, Halle C4

Nachhaltigkeit ist Trumpf – auch in der Optik: Premiere für den ersten opti SUSTAINABILITY AWARD! Drei Finalisten kämpfen um die Trophäe. „Jede eingereichte Idee ist ein Gewinn für alle und für die Branche selbst“ freut sich die Jury. Die Spannung wächst …

Tipp 7: Freitag, 12. Januar, ab 19 Uhr: Abfeiern auf der opti Party!

Spaß haben, aktiv oder beim Zuschauen bei der #WEAREopti-Party, die bis 22 Uhr mit coolen DJ-Sounds zum Abtanzen einlädt oder bei den kreativen Stand-Partys der Lieblingslieferanten. Sehen und gesehen werden! Auch am nächsten Abend gilt: möglichst keine der zahlreichen Standpartys versäumen – they are magic!

Tipp 8: Teil der #WEAREopti-Kampagne werden

Apropos: Die neue Fotowand #WEAREopti im Eingangsbereich Nordwest schon entdeckt? Neue Köpfe aus der augenoptischen Branche bewerben sich als Model für Teil 2 der kreativen opti-Kampagne, indem sie ihre Schnappschüsse mit dem Hashtag #ICHBINopti bzw. #IAMopti direkt in die Sozialen Medien posten. Der weltbekannte Fotograf Martin Bauendahl steht schon bereit für ein unvergessliches Shooting mit den neuen Gesichtern! Alle sind willkommen!

Tipp 9: Jobs und Mitarbeiter finden, Nachwuchsförderung und gute Taten in der Optik

Arbeitgeber, die ihre Attraktivität steigern möchten und Arbeitssuchende, die spannende Jobangebote suchen, vernetzen sich bei Speed-Datings, auf der Job-Wall oder in Career-Pitches. Dazu gibt´s kostenfrei Anregungen bei HR-Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu Personalmarketing u.v.m. im ebenfalls neuen opti KARRIERE HUB an Stand C3.361.

Weiterbildung und Nachwuchsförderung pur – dafür sorgt das Angebot des opti CAMPUS für Wissenshungrige, die sich entwickeln möchten.

Extra-Tipp für angehende Optiker: Jetzt beim Gewinnspiel „Zukunft Auge – dem Wissen auf der Spur“ von Oculus teilnehmen. Hier bieten sich neue Perspektiven für die berufliche Zukunft finden: Wie immer gilt: Nur wer mitmacht kann gewinnen!

Fast nebenan, bei opti CHARITY an Stand C4.530: sich informieren über soziale Hilfsprojekte mit dem Ziel weltweiter augenoptischer Versorgung: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Am besten mit unterstützen!

Tipp 10: Mit vollem Notizbuch nach Hause

Mindestens 10, besser 20 oder mehr neue Kontakte und jede Menge neue Infos, Ideen und Pläne im Notizbuch oder Smartphone. Zu Hause Impulse und Ideen umsetzen, Besprechung im Team am Montag.

Nicht vergessen den opti Termin 2025 vom 31. Januar – 2. Februar gleich vormerken!

Und worauf freut sich die Branche sonst noch?

• opti TALK bereits in U-Bahn-Linie U2 zur Messe

• in den vier opti Hallen C1 bis C4 nie geplant am Ziel anzukommen – weil auf einen unterwegs so viele nette Zufallsbegegnungen warten

• verblüffende Einblicke auf den verschiedenen Bühnen

• die Neugier auf jede Menge Kreativideen der Aussteller-Teams

• ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren

• Menschen, die einen von weitem anstrahlen

• gute Laune, soweit das Auge (ob mit oder ohne Sehhilfe) reicht

• sich einfach treiben lassen

• genießen in den Ruhezonen

• „Hast Du schon gehört …?!“

• tanzen, tanzen, tanzen

• die besonderen Momente auch nach Messeschluss

• nach der opti ist vor der opti ;-)