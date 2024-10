Pasing: Brand in einem Einfamilienhaus – zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 04:35 Uhr, bemerkte eine 89-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses eine Rauchentwicklung in ihrem Schlafzimmer. Sie ging in ein anderes Zimmer des Hauses, in dem sich eine 59-Jährige befand. Diese alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Haus geschickt wurden.

Die Feuerwehr brachte die beiden Frauen aus dem Haus heraus und löschte das Feuer. Die 89-Jährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandfahnder des Kommissariats 13 haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.