Person stürzt in U-Bahngleis und wird leicht verletzt – Trudering

Am Montag, 15.07.2024, gegen 17:15 Uhr, befand sich ein 45-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Bahnsteig des U-Bahnhofs Moosfeld. Er stürzte ohne Fremdverschulden in den Gleisbereich. Hierauf wurde ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim aufmerksam, begab sich ebenfalls ins Gleis und zog den 45-Jährigen in den Rettungsschacht.

Zur gleichen Zeit befand sich eine unbekannte Zeugin am Bahnsteig, welche auf den Vorfall aufmerksam wurde. Sie telefonierte gerade mit einer Bekannten, welche sich in der nächsten einfahrenden U-Bahn befand und machte sie auf ihre Beobachtung aufmerksam. Die Bekannte in der U-Bahn sprach einen 51-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding an, welcher daraufhin die Notbremse im Zug betätigte und mit dem U-Bahnfahrer Kontakt aufnahm. Der 51-jährige U-Bahnfahrer fuhr daraufhin vorsichtig in den Bahnsteig ein, wobei niemand zu schaden kam.

Anschließend konnten der 45-Jährige und der 42-Jährige eigenständig aus dem Gleisbereich auf den Bahnsteig klettern. Der 45-Jährige wurde durch den Sturz ins Gleis leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Hinweise, wie man sich bei einem Unglücksfall korrekt im U-Bahnbereich der MVG insbesondere mit Betätigung des Nothalts verhält finden sie im Internet unter https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/sicher-unterwegs.html